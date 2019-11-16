أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز - عقب صلاة العصر اليوم - صلاة الميت على الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، ووالدة الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - رحمهما الله -، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض. وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وأبناء الفقيدة الأمراء (سلطان وبندر)، وأبناء الفقيد الأمراء (فيصل وبندر وخالد وعبدالله وفهد) وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

أمير الرياض يؤدي الصلاة على "تركي بن عبدالله" ووالدة "سلطان بن عبدالله" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-16 أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز - عقب صلاة العصر اليوم - صلاة الميت على الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، ووالدة الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - رحمهما الله -، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وأبناء الفقيدة الأمراء (سلطان وبندر)، وأبناء الفقيد الأمراء (فيصل وبندر وخالد وعبدالله وفهد) وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441 06:25 PM

أمير الرياض يؤدي الصلاة على "تركي بن عبدالله" ووالدة "سلطان بن عبدالله" عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبدالله





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أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز - عقب صلاة العصر اليوم - صلاة الميت على الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، ووالدة الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - رحمهما الله -، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وأبناء الفقيدة الأمراء (سلطان وبندر)، وأبناء الفقيد الأمراء (فيصل وبندر وخالد وعبدالله وفهد) وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.