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"المياه الوطنية" تقف على تسرب الصرف الصحي حول مسجد بـ"قيم الطائف"

أكدت أنه ناتج عن أعمال لإحدى شركات المقاولات الخاصة بالقطاعات الخدمية

أوضحت شركة المياه الوطنية في تجاوب لما نشرته " سبق " بعنوان ( بالفيديو.. مياه صرف صحي تحاصر مسجداً بـ"قيم الطائف") أنه تم وقوف الفرق الميدانية التابعة للشركة على الموقع وتبين بعد التدقيق والمعاينة أن حالة التسرب لمياه الصرف الحاصلة ناتجة عن أعمال لإحدى شركات المقاولات الخاصة بأحد القطاعات الخدمية الأخرى والتي لا تتبع لشركة المياه الوطنية والتي كانت تعمل بالقرب من خزانات الصرف الصحي لعدد من العقارات داخل الحي وتأثرت بتلك الأعمال فنتج عنها تسرب المياه من خلال غرفة الكابلات الخاصة بتلك الشركة إلى الشوارع.

وقالت الشركة في توضيح لها أنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم. ونفيدكم أنه تم وقوف الفرق الميدانية التابعة للشركة على الموقع وتبين بعد التدقيق والمعاينة أن حالة التسرب لمياه الصرف الحاصلة في حي (القيم الاعلى) والتي أظهرت الصور أنها في محيط المسجد كما ورد في الخبر الصحفي ناتجة عن أعمال لإحدى شركات المقاولات الخاصة بأحد القطاعات الخدمية الأخرى والتي لا تتبع لشركة المياه الوطنية والتي كانت تعمل بالقرب من خزانات الصرف الصحي لعدد من العقارات داخل الحي وتأثرت بتلك الأعمال فنتج عنها تسرب المياه من خلال غرفة الكابلات الخاصة بتلك الشركة إلى الشوارع المحيطة كما ظهر بالمقطع.

وبينت الشركة أنه بادرت بإنزال آلياتها الخاصة وتجفيف الموقع المشار اليه وسحب الطفوحات وازالة الضرر، وتم التواصل مع الشركة المتسببة وحثهم على إصلاح الأضرار وإيجاد الحلول العاجلة تجنبا لتكرار مثل هذه الطفوحات مشيرة أن الشركة تعمل حالياً لاستكمال شبكة الصرف الصحي بالحي المشار إليه.

واختتمت الشركة أنها مع أي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة. هذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه، آملين من سعادتكم نشره في صحيفتكم. شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم.


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"المياه الوطنية" تقف على تسرب الصرف الصحي حول مسجد بـ"قيم الطائف"
سبق

أوضحت شركة المياه الوطنية في تجاوب لما نشرته " سبق " بعنوان ( بالفيديو.. مياه صرف صحي تحاصر مسجداً بـ"قيم الطائف") أنه تم وقوف الفرق الميدانية التابعة للشركة على الموقع وتبين بعد التدقيق والمعاينة أن حالة التسرب لمياه الصرف الحاصلة ناتجة عن أعمال لإحدى شركات المقاولات الخاصة بأحد القطاعات الخدمية الأخرى والتي لا تتبع لشركة المياه الوطنية والتي كانت تعمل بالقرب من خزانات الصرف الصحي لعدد من العقارات داخل الحي وتأثرت بتلك الأعمال فنتج عنها تسرب المياه من خلال غرفة الكابلات الخاصة بتلك الشركة إلى الشوارع.

وقالت الشركة في توضيح لها أنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم. ونفيدكم أنه تم وقوف الفرق الميدانية التابعة للشركة على الموقع وتبين بعد التدقيق والمعاينة أن حالة التسرب لمياه الصرف الحاصلة في حي (القيم الاعلى) والتي أظهرت الصور أنها في محيط المسجد كما ورد في الخبر الصحفي ناتجة عن أعمال لإحدى شركات المقاولات الخاصة بأحد القطاعات الخدمية الأخرى والتي لا تتبع لشركة المياه الوطنية والتي كانت تعمل بالقرب من خزانات الصرف الصحي لعدد من العقارات داخل الحي وتأثرت بتلك الأعمال فنتج عنها تسرب المياه من خلال غرفة الكابلات الخاصة بتلك الشركة إلى الشوارع المحيطة كما ظهر بالمقطع.

وبينت الشركة أنه بادرت بإنزال آلياتها الخاصة وتجفيف الموقع المشار اليه وسحب الطفوحات وازالة الضرر، وتم التواصل مع الشركة المتسببة وحثهم على إصلاح الأضرار وإيجاد الحلول العاجلة تجنبا لتكرار مثل هذه الطفوحات مشيرة أن الشركة تعمل حالياً لاستكمال شبكة الصرف الصحي بالحي المشار إليه.

واختتمت الشركة أنها مع أي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة. هذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه، آملين من سعادتكم نشره في صحيفتكم. شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم.


06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
11:53 PM

"المياه الوطنية" تقف على تسرب الصرف الصحي حول مسجد بـ"قيم الطائف"

أكدت أنه ناتج عن أعمال لإحدى شركات المقاولات الخاصة بالقطاعات الخدمية

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سعود الدعجاني - الطائف
0
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أوضحت شركة المياه الوطنية في تجاوب لما نشرته " سبق " بعنوان ( بالفيديو.. مياه صرف صحي تحاصر مسجداً بـ"قيم الطائف") أنه تم وقوف الفرق الميدانية التابعة للشركة على الموقع وتبين بعد التدقيق والمعاينة أن حالة التسرب لمياه الصرف الحاصلة ناتجة عن أعمال لإحدى شركات المقاولات الخاصة بأحد القطاعات الخدمية الأخرى والتي لا تتبع لشركة المياه الوطنية والتي كانت تعمل بالقرب من خزانات الصرف الصحي لعدد من العقارات داخل الحي وتأثرت بتلك الأعمال فنتج عنها تسرب المياه من خلال غرفة الكابلات الخاصة بتلك الشركة إلى الشوارع.

وقالت الشركة في توضيح لها أنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم. ونفيدكم أنه تم وقوف الفرق الميدانية التابعة للشركة على الموقع وتبين بعد التدقيق والمعاينة أن حالة التسرب لمياه الصرف الحاصلة في حي (القيم الاعلى) والتي أظهرت الصور أنها في محيط المسجد كما ورد في الخبر الصحفي ناتجة عن أعمال لإحدى شركات المقاولات الخاصة بأحد القطاعات الخدمية الأخرى والتي لا تتبع لشركة المياه الوطنية والتي كانت تعمل بالقرب من خزانات الصرف الصحي لعدد من العقارات داخل الحي وتأثرت بتلك الأعمال فنتج عنها تسرب المياه من خلال غرفة الكابلات الخاصة بتلك الشركة إلى الشوارع المحيطة كما ظهر بالمقطع.

وبينت الشركة أنه بادرت بإنزال آلياتها الخاصة وتجفيف الموقع المشار اليه وسحب الطفوحات وازالة الضرر، وتم التواصل مع الشركة المتسببة وحثهم على إصلاح الأضرار وإيجاد الحلول العاجلة تجنبا لتكرار مثل هذه الطفوحات مشيرة أن الشركة تعمل حالياً لاستكمال شبكة الصرف الصحي بالحي المشار إليه.

واختتمت الشركة أنها مع أي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة. هذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه، آملين من سعادتكم نشره في صحيفتكم. شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم.


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