النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
عاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً وإبعاد غير السعوديين

"استئناف الرياض" تدين 24 متهماً مثلوا تشكيلاً عصابياً لارتكابهم جريمة غسل أموال لـ 17 مليار ريال

"طالبان" ترفض اتهامها بإيواء "الظواهري" في أفغانستان

"موريل" حمل الحركة مسؤولية احتضانه

ذكر المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم، اليوم (الاثنين)، أن "طالبان" لا تؤوي زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري في أفغانستان، بحسب ما أوردت "سبوتنيك".

وقال "نعيم" "إن التقارير التي تحدثت عن إيواء الحركة للظواهري في أفغانستان، غير صحيحة".

وأضاف: "هذه كذبة، لا علاقة لها بالحقيقة بتاتًا".

وجاء تصريح "نعيم" رداً على القائم بأعمال جهاز الاستخبارات المركزية الأميركي السابق مايكل موريل، الذي قال في وقت سابق: "إن أيمن الظواهري يعيش في أفغانستان، وأن حركة طالبان تؤويه".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"طالبان" ترفض اتهامها بإيواء "الظواهري" في أفغانستان
سبق

ذكر المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم، اليوم (الاثنين)، أن "طالبان" لا تؤوي زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري في أفغانستان، بحسب ما أوردت "سبوتنيك".

وقال "نعيم" "إن التقارير التي تحدثت عن إيواء الحركة للظواهري في أفغانستان، غير صحيحة".

وأضاف: "هذه كذبة، لا علاقة لها بالحقيقة بتاتًا".

وجاء تصريح "نعيم" رداً على القائم بأعمال جهاز الاستخبارات المركزية الأميركي السابق مايكل موريل، الذي قال في وقت سابق: "إن أيمن الظواهري يعيش في أفغانستان، وأن حركة طالبان تؤويه".

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
04:27 PM

"طالبان" ترفض اتهامها بإيواء "الظواهري" في أفغانستان

"موريل" حمل الحركة مسؤولية احتضانه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
895

ذكر المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم، اليوم (الاثنين)، أن "طالبان" لا تؤوي زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري في أفغانستان، بحسب ما أوردت "سبوتنيك".

وقال "نعيم" "إن التقارير التي تحدثت عن إيواء الحركة للظواهري في أفغانستان، غير صحيحة".

وأضاف: "هذه كذبة، لا علاقة لها بالحقيقة بتاتًا".

وجاء تصريح "نعيم" رداً على القائم بأعمال جهاز الاستخبارات المركزية الأميركي السابق مايكل موريل، الذي قال في وقت سابق: "إن أيمن الظواهري يعيش في أفغانستان، وأن حركة طالبان تؤويه".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,607
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,615
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,974

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة