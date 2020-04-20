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"البرنامج الوطني لمكافحة التستر": إلزام جميع البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إلزام جميع البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداء من 10 مايو 2020.

ويأتي تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على البقالات والتموينات في إطار الجهود لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع، والتقليل من تداول النقد.

كما يأتي هذا القرار متوائمًا مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصَى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة، والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري كان قد بدأ بالإلزام التدريجي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة قطاع التجزئة كافة.

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مؤسسة النقد العربي السعودي وزارة التجارة وزارة الشؤون البلدية والقروية البقالات التموينات الدفع الإلكتروني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البرنامج الوطني لمكافحة التستر": إلزام جميع البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني
سبق

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إلزام جميع البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداء من 10 مايو 2020.

ويأتي تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على البقالات والتموينات في إطار الجهود لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع، والتقليل من تداول النقد.

كما يأتي هذا القرار متوائمًا مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصَى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة، والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري كان قد بدأ بالإلزام التدريجي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة قطاع التجزئة كافة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:07 PM

"البرنامج الوطني لمكافحة التستر": إلزام جميع البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
17
9,481

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إلزام جميع البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداء من 10 مايو 2020.

ويأتي تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على البقالات والتموينات في إطار الجهود لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع، والتقليل من تداول النقد.

كما يأتي هذا القرار متوائمًا مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصَى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة، والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري كان قد بدأ بالإلزام التدريجي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة قطاع التجزئة كافة.

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