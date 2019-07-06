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ضربة موجعة للحوثيين.. مقتل أبرز المقربين من مؤسس الجماعة الإرهابية

أثناء قيادته أكبر هجوم تشنه المليشيات داخل مدينة الحديدة

لقي مشرف المليشيات الحوثية في الساحل الغربي مصرعه مع مرافقيه أثناء قيادته أكبر هجوم تشنه المليشيات داخل مدينة الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد، وذلك في استمرار للخروقات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران.

ووفقًا لمعلومات، حصلت عليها "سبق"، فإن المدعو طالب سفيان المكنى بأبي طالب السفياني، الذي لقي مصرعه الساعات الماضية مع عدد من عناصر المليشيات، بينهم اثنان من مرافقيه، على يد القوات المشتركة في الحديدة، كان من الأصدقاء المقربين من حسين الحوثي مؤسس الجماعة الإرهابية، ويعد قائدًا بارزًا في الجماعة.

وقد تولي المدعو أبو طالب السفياني بنفسه قيادة ست عمليات عسكرية واسعة داخل مدينة الحديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وانتهت بهلاكه.

يُذكر أن طالب سفيان يبلغ من العمر ما يزيد على 40 عامًا، وهو من مديرية سحار بمحافظة صعدة، ويُعد من أكبر القيادات العقائدية البارزة، وله دور كبير في التشييع الإجباري باليمن.

يُشار إلى أن الإعلام العسكري "حراس الجمهورية" كشف أن المليشيات الحوثية حاولت التقدم للمرة السادسة بما تُسمى كتائب التدخل السريع وكتائب الحسينية صوب الأحياء السكنية المحررة، وذلك باستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، قبل أن يتم إخمادها بضربة نوعية، استهدفت قيادة الهجوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضربة موجعة للحوثيين.. مقتل أبرز المقربين من مؤسس الجماعة الإرهابية
سبق

لقي مشرف المليشيات الحوثية في الساحل الغربي مصرعه مع مرافقيه أثناء قيادته أكبر هجوم تشنه المليشيات داخل مدينة الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد، وذلك في استمرار للخروقات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران.

ووفقًا لمعلومات، حصلت عليها "سبق"، فإن المدعو طالب سفيان المكنى بأبي طالب السفياني، الذي لقي مصرعه الساعات الماضية مع عدد من عناصر المليشيات، بينهم اثنان من مرافقيه، على يد القوات المشتركة في الحديدة، كان من الأصدقاء المقربين من حسين الحوثي مؤسس الجماعة الإرهابية، ويعد قائدًا بارزًا في الجماعة.

وقد تولي المدعو أبو طالب السفياني بنفسه قيادة ست عمليات عسكرية واسعة داخل مدينة الحديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وانتهت بهلاكه.

يُذكر أن طالب سفيان يبلغ من العمر ما يزيد على 40 عامًا، وهو من مديرية سحار بمحافظة صعدة، ويُعد من أكبر القيادات العقائدية البارزة، وله دور كبير في التشييع الإجباري باليمن.

يُشار إلى أن الإعلام العسكري "حراس الجمهورية" كشف أن المليشيات الحوثية حاولت التقدم للمرة السادسة بما تُسمى كتائب التدخل السريع وكتائب الحسينية صوب الأحياء السكنية المحررة، وذلك باستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، قبل أن يتم إخمادها بضربة نوعية، استهدفت قيادة الهجوم.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
11:29 PM

ضربة موجعة للحوثيين.. مقتل أبرز المقربين من مؤسس الجماعة الإرهابية

أثناء قيادته أكبر هجوم تشنه المليشيات داخل مدينة الحديدة

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محمد المواسي - جازان
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9,836

لقي مشرف المليشيات الحوثية في الساحل الغربي مصرعه مع مرافقيه أثناء قيادته أكبر هجوم تشنه المليشيات داخل مدينة الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد، وذلك في استمرار للخروقات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران.

ووفقًا لمعلومات، حصلت عليها "سبق"، فإن المدعو طالب سفيان المكنى بأبي طالب السفياني، الذي لقي مصرعه الساعات الماضية مع عدد من عناصر المليشيات، بينهم اثنان من مرافقيه، على يد القوات المشتركة في الحديدة، كان من الأصدقاء المقربين من حسين الحوثي مؤسس الجماعة الإرهابية، ويعد قائدًا بارزًا في الجماعة.

وقد تولي المدعو أبو طالب السفياني بنفسه قيادة ست عمليات عسكرية واسعة داخل مدينة الحديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وانتهت بهلاكه.

يُذكر أن طالب سفيان يبلغ من العمر ما يزيد على 40 عامًا، وهو من مديرية سحار بمحافظة صعدة، ويُعد من أكبر القيادات العقائدية البارزة، وله دور كبير في التشييع الإجباري باليمن.

يُشار إلى أن الإعلام العسكري "حراس الجمهورية" كشف أن المليشيات الحوثية حاولت التقدم للمرة السادسة بما تُسمى كتائب التدخل السريع وكتائب الحسينية صوب الأحياء السكنية المحررة، وذلك باستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، قبل أن يتم إخمادها بضربة نوعية، استهدفت قيادة الهجوم.

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