مات على متن طائرة.. والسبب 246 عبوة كوكايين

في رحلة من كولومبيا إلى اليابان

أعلنت السلطات المكسيكية أن طائرة قادمة من كولومبيا ومتجهة إلى اليابان، هبطت اضطراريًّا في "مكسيكو سيتي"، بعد تعرّض أحد الركاب لوعكة صحية، قبل أن تُعلَن وفاتُه لاحقًا، جراء وجود 246 عبوة كوكايين في المعدة والأمعاء.

وقال مكتب المدعي العام لولاية سونورا شمالي المكسيك: إن الرجل (42 عامًا)، ويدعى "أودو إن"، عانى خلال الرحلة من التشنجات؛ مما دفع طاقم الطائرة لطلب الإذن للهبوط اضطراريًّا.

وأضاف: "عندما هبطت الطائرة في الساعة 2:25 صباحاً يوم الجمعة، استقلها المسعفون حيث أعلن وفاة "أودو إن"، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وخلال تشريح جثة الياباني، تم اكتشاف أن الرجل قد ابتلع 246 عبوة كوكايين، يبلغ حجم كل منها 1 سم في 2.5 سم، وقال الادعاء إن سبب الوفاة هو تورم المخ، الناجم عن جرعة زائدة من المخدرات.

وذكر البيان أن الطائرة، التي تُقِل 198 راكبًا آخر، استأنفت رحلتها إلى اليابان بعد نقل الجثة وتنفيذ البروتوكولات الدولية.

يُذكر أن نقل المخدرات داخل المعدة والأمعاء، تكتيك تستخدمه عصابات المخدرات على نطاق واسع حول العالم.