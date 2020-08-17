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موريتانيا: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 6701 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 157 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 6701 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 157 حالة.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
08:28 AM

موريتانيا: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 6701 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 157 حالة.

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