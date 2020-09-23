بالفيديو .. دعاة إندونيسيون يترجمون حبهم للمملكة في يومها الوطني

قدموا التهنئة للقيادة الرشيدة ووصفوا المملكة بأنها ببلدهم الثاني

قدم دعاة الملحقية الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية بسفارة المملكة بجمهورية إندونيسيا، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولعموم الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة، متمنين للسعودية وقيادتها وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار والرقي.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا لعددٍ من الدعاة خريجي الجامعات السعودية، حمل في مضامينه كلمات التقدير والحب الذي يحملها الدعاة تجاه المملكة وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي.

كما ترجم "الدعاة الإندونيسيون" بعبارتهم العفوية مشاعرهم الفياضة بعبارات حملت كل الحب والتقدير لبلدهم الثاني المملكة، معبرين عن اعتزازهم بمشاركتهم فرحة أبناء المملكة بهذه الذكرى العزيز على قلب كل مسلم.

كما قدموا شكرهم وتقديرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الدعم الذي يلقاه الدعاة بالملحقيات الدينية بالخارج للقيام بمهامهم في نشر الوسطية والاعتدال وخدمة المسلمين بالعالم.