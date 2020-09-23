النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. دعاة إندونيسيون يترجمون حبهم للمملكة في يومها الوطني

قدموا التهنئة للقيادة الرشيدة ووصفوا المملكة بأنها ببلدهم الثاني

قدم دعاة الملحقية الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية بسفارة المملكة بجمهورية إندونيسيا، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولعموم الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة، متمنين للسعودية وقيادتها وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار والرقي.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا لعددٍ من الدعاة خريجي الجامعات السعودية، حمل في مضامينه كلمات التقدير والحب الذي يحملها الدعاة تجاه المملكة وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي.

كما ترجم "الدعاة الإندونيسيون" بعبارتهم العفوية مشاعرهم الفياضة بعبارات حملت كل الحب والتقدير لبلدهم الثاني المملكة، معبرين عن اعتزازهم بمشاركتهم فرحة أبناء المملكة بهذه الذكرى العزيز على قلب كل مسلم.

كما قدموا شكرهم وتقديرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الدعم الذي يلقاه الدعاة بالملحقيات الدينية بالخارج للقيام بمهامهم في نشر الوسطية والاعتدال وخدمة المسلمين بالعالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو .. دعاة إندونيسيون يترجمون حبهم للمملكة في يومها الوطني
سبق

قدم دعاة الملحقية الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية بسفارة المملكة بجمهورية إندونيسيا، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولعموم الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة، متمنين للسعودية وقيادتها وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار والرقي.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا لعددٍ من الدعاة خريجي الجامعات السعودية، حمل في مضامينه كلمات التقدير والحب الذي يحملها الدعاة تجاه المملكة وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي.

كما ترجم "الدعاة الإندونيسيون" بعبارتهم العفوية مشاعرهم الفياضة بعبارات حملت كل الحب والتقدير لبلدهم الثاني المملكة، معبرين عن اعتزازهم بمشاركتهم فرحة أبناء المملكة بهذه الذكرى العزيز على قلب كل مسلم.

كما قدموا شكرهم وتقديرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الدعم الذي يلقاه الدعاة بالملحقيات الدينية بالخارج للقيام بمهامهم في نشر الوسطية والاعتدال وخدمة المسلمين بالعالم.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
10:59 PM

بالفيديو .. دعاة إندونيسيون يترجمون حبهم للمملكة في يومها الوطني

قدموا التهنئة للقيادة الرشيدة ووصفوا المملكة بأنها ببلدهم الثاني

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
525

قدم دعاة الملحقية الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية بسفارة المملكة بجمهورية إندونيسيا، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولعموم الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة، متمنين للسعودية وقيادتها وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار والرقي.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا لعددٍ من الدعاة خريجي الجامعات السعودية، حمل في مضامينه كلمات التقدير والحب الذي يحملها الدعاة تجاه المملكة وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي.

كما ترجم "الدعاة الإندونيسيون" بعبارتهم العفوية مشاعرهم الفياضة بعبارات حملت كل الحب والتقدير لبلدهم الثاني المملكة، معبرين عن اعتزازهم بمشاركتهم فرحة أبناء المملكة بهذه الذكرى العزيز على قلب كل مسلم.

كما قدموا شكرهم وتقديرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الدعم الذي يلقاه الدعاة بالملحقيات الدينية بالخارج للقيام بمهامهم في نشر الوسطية والاعتدال وخدمة المسلمين بالعالم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,280
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,090
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,796

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة