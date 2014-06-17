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غموض يلف اختفاء "الشهري" في جدة .. صدمة تعيشها الأم والأسرة تناشد

خرج من بارق قبل 15 يوماً لشراء قطع غيار برفقة صديق واتصال عقّد الأمر

تكثّف الجهات الأمنية بمحافظة جدة، بحثها عن شاب ثلاثيني فُقد منذ نهاية رمضان في أثناء وجوده في جدة؛ لشراء بعض قطع غيار آلياته الثقيلة التي يملكها.

وفِي التفاصيل التي يرويها شقيقه عبدالعزيز معيض الشهري؛ لـ "سبق"، قال: "سافر أخي -مبيت- من محافظة بارق إلى جدة نهاية رمضان لشراء قطع غيار لآلياته الثقيلة التي يملكها برفقة أحد أصدقائه"، مضيفاً: "كان آخر تواصل له بوالدتنا في 25 رمضان وأكّد انه لا يزال في جدة".

وأوضح: "بالاتصال على هاتفه فُوجئنا برد شخص من جنسية عربية ذكر أنه عثر على هاتفه الجوّال بجوار أحد معارض السيارات، ومن حينها فُقد الاتصال به وعُثر على مركبته مقابل المعرض تبعد كيلو متراً واحداً، فتم إبلاغ الجهات الأمنية في النهار الذي يليه، وما زاد المخاوف هو عودة صاحبه إلى محافظة بارق دون علمه عن موقع أخي".

وأضاف: "منذ ذلك التاريخ ونحن في مدينة جدة نتناوب للبحث عن شقيقنا، وخصوصاً أن والدتي في انهيار كبير وصدمة وأصرّت على الانتقال إلى جدة والمشاركة في البحث، فوالدنا متوفى وهو أكبر أبنائها".

وناشدت أسرة المفقود البحث عنه، وإبلاغ الدوريات الأمنية والإبلاغ حال العثور عليه، أو التواصل على الرقمين (0555848507 – 0507427162).

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غموض يلف اختفاء "الشهري" في جدة .. صدمة تعيشها الأم والأسرة تناشد
سبق

تكثّف الجهات الأمنية بمحافظة جدة، بحثها عن شاب ثلاثيني فُقد منذ نهاية رمضان في أثناء وجوده في جدة؛ لشراء بعض قطع غيار آلياته الثقيلة التي يملكها.

وفِي التفاصيل التي يرويها شقيقه عبدالعزيز معيض الشهري؛ لـ "سبق"، قال: "سافر أخي -مبيت- من محافظة بارق إلى جدة نهاية رمضان لشراء قطع غيار لآلياته الثقيلة التي يملكها برفقة أحد أصدقائه"، مضيفاً: "كان آخر تواصل له بوالدتنا في 25 رمضان وأكّد انه لا يزال في جدة".

وأوضح: "بالاتصال على هاتفه فُوجئنا برد شخص من جنسية عربية ذكر أنه عثر على هاتفه الجوّال بجوار أحد معارض السيارات، ومن حينها فُقد الاتصال به وعُثر على مركبته مقابل المعرض تبعد كيلو متراً واحداً، فتم إبلاغ الجهات الأمنية في النهار الذي يليه، وما زاد المخاوف هو عودة صاحبه إلى محافظة بارق دون علمه عن موقع أخي".

وأضاف: "منذ ذلك التاريخ ونحن في مدينة جدة نتناوب للبحث عن شقيقنا، وخصوصاً أن والدتي في انهيار كبير وصدمة وأصرّت على الانتقال إلى جدة والمشاركة في البحث، فوالدنا متوفى وهو أكبر أبنائها".

وناشدت أسرة المفقود البحث عنه، وإبلاغ الدوريات الأمنية والإبلاغ حال العثور عليه، أو التواصل على الرقمين (0555848507 – 0507427162).

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
01:20 PM

غموض يلف اختفاء "الشهري" في جدة .. صدمة تعيشها الأم والأسرة تناشد

خرج من بارق قبل 15 يوماً لشراء قطع غيار برفقة صديق واتصال عقّد الأمر

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عبدالعزيز الشهري - جدة
6
10,534

تكثّف الجهات الأمنية بمحافظة جدة، بحثها عن شاب ثلاثيني فُقد منذ نهاية رمضان في أثناء وجوده في جدة؛ لشراء بعض قطع غيار آلياته الثقيلة التي يملكها.

وفِي التفاصيل التي يرويها شقيقه عبدالعزيز معيض الشهري؛ لـ "سبق"، قال: "سافر أخي -مبيت- من محافظة بارق إلى جدة نهاية رمضان لشراء قطع غيار لآلياته الثقيلة التي يملكها برفقة أحد أصدقائه"، مضيفاً: "كان آخر تواصل له بوالدتنا في 25 رمضان وأكّد انه لا يزال في جدة".

وأوضح: "بالاتصال على هاتفه فُوجئنا برد شخص من جنسية عربية ذكر أنه عثر على هاتفه الجوّال بجوار أحد معارض السيارات، ومن حينها فُقد الاتصال به وعُثر على مركبته مقابل المعرض تبعد كيلو متراً واحداً، فتم إبلاغ الجهات الأمنية في النهار الذي يليه، وما زاد المخاوف هو عودة صاحبه إلى محافظة بارق دون علمه عن موقع أخي".

وأضاف: "منذ ذلك التاريخ ونحن في مدينة جدة نتناوب للبحث عن شقيقنا، وخصوصاً أن والدتي في انهيار كبير وصدمة وأصرّت على الانتقال إلى جدة والمشاركة في البحث، فوالدنا متوفى وهو أكبر أبنائها".

وناشدت أسرة المفقود البحث عنه، وإبلاغ الدوريات الأمنية والإبلاغ حال العثور عليه، أو التواصل على الرقمين (0555848507 – 0507427162).

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