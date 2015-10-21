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"وقار" تنظم مبادرة "في بيتنا كبير" بإحدى مدارس الرياض

للتوعية والإرشاد بفنون ومهارات التعامل مع كبار السن

نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، اليوم، مبادرةً توعويةً تثقيفية، تحت شعار "في بيتنا كبير"؛ بغرض التوعية والإرشاد بفنون ومهارات التعامل مع كبار السن.

ونُفّذت المبادرة في إحدى مدارس البنات بالرياض، ضمن مبادرات "وقار" المجتمعية، وتمثلت المشاركة في عرض توعوي تثقيفي للطالبات بحقوق كبار السن وكيفية التعامل معهم، وإرشادهن بالفنون والمهارات للتعامل مع كبار السن.

إلى جانب سرد قصص لتذكيرهن بأهمية رعاية مَن لديهم مِن كبار السن، وحتى لا تبعدهم مشاغل الحياة عنهم وعن رعايتهم والاهتمام بهم، وعدد من المسابقات.

وشاركت جمعية "وقار" بركن خاص للتعريف بالجمعية ودورها الريادي في مساندة كبار السن، بالإضافة إلى توعية الطالبات بحقوق كبار السن وطرق التعامل معهم، كما وزعت كتيبات للتعريف بخدمات الجمعية وأهدافها.

وقال المدير التنفيذي للجمعية حسن العرجاني: إن أهمية مشاركة الجمعية ووجودها في إطلاق هذه المبادرات، تنبع من باب أداء الدور الاجتماعي والتوعوي الذي تقوم به.

وأشار إلى أن هذه المشاركة جاءت لتعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع التعليمي والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي والعمل الخيري.

وقدمت جمعية "وقار" شكرها لإدارة ثانوية دار المعرفة المستضيفة؛ لإتاحة الفرصة لتنفيذ مثـل هذه المبادرات المجتمعية، وفريق طالبات الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة، على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهن بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين كبار السن وأفراد المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وقار" تنظم مبادرة "في بيتنا كبير" بإحدى مدارس الرياض
سبق

نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، اليوم، مبادرةً توعويةً تثقيفية، تحت شعار "في بيتنا كبير"؛ بغرض التوعية والإرشاد بفنون ومهارات التعامل مع كبار السن.

ونُفّذت المبادرة في إحدى مدارس البنات بالرياض، ضمن مبادرات "وقار" المجتمعية، وتمثلت المشاركة في عرض توعوي تثقيفي للطالبات بحقوق كبار السن وكيفية التعامل معهم، وإرشادهن بالفنون والمهارات للتعامل مع كبار السن.

إلى جانب سرد قصص لتذكيرهن بأهمية رعاية مَن لديهم مِن كبار السن، وحتى لا تبعدهم مشاغل الحياة عنهم وعن رعايتهم والاهتمام بهم، وعدد من المسابقات.

وشاركت جمعية "وقار" بركن خاص للتعريف بالجمعية ودورها الريادي في مساندة كبار السن، بالإضافة إلى توعية الطالبات بحقوق كبار السن وطرق التعامل معهم، كما وزعت كتيبات للتعريف بخدمات الجمعية وأهدافها.

وقال المدير التنفيذي للجمعية حسن العرجاني: إن أهمية مشاركة الجمعية ووجودها في إطلاق هذه المبادرات، تنبع من باب أداء الدور الاجتماعي والتوعوي الذي تقوم به.

وأشار إلى أن هذه المشاركة جاءت لتعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع التعليمي والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي والعمل الخيري.

وقدمت جمعية "وقار" شكرها لإدارة ثانوية دار المعرفة المستضيفة؛ لإتاحة الفرصة لتنفيذ مثـل هذه المبادرات المجتمعية، وفريق طالبات الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة، على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهن بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين كبار السن وأفراد المجتمع.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
02:42 PM

"وقار" تنظم مبادرة "في بيتنا كبير" بإحدى مدارس الرياض

للتوعية والإرشاد بفنون ومهارات التعامل مع كبار السن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، اليوم، مبادرةً توعويةً تثقيفية، تحت شعار "في بيتنا كبير"؛ بغرض التوعية والإرشاد بفنون ومهارات التعامل مع كبار السن.

ونُفّذت المبادرة في إحدى مدارس البنات بالرياض، ضمن مبادرات "وقار" المجتمعية، وتمثلت المشاركة في عرض توعوي تثقيفي للطالبات بحقوق كبار السن وكيفية التعامل معهم، وإرشادهن بالفنون والمهارات للتعامل مع كبار السن.

إلى جانب سرد قصص لتذكيرهن بأهمية رعاية مَن لديهم مِن كبار السن، وحتى لا تبعدهم مشاغل الحياة عنهم وعن رعايتهم والاهتمام بهم، وعدد من المسابقات.

وشاركت جمعية "وقار" بركن خاص للتعريف بالجمعية ودورها الريادي في مساندة كبار السن، بالإضافة إلى توعية الطالبات بحقوق كبار السن وطرق التعامل معهم، كما وزعت كتيبات للتعريف بخدمات الجمعية وأهدافها.

وقال المدير التنفيذي للجمعية حسن العرجاني: إن أهمية مشاركة الجمعية ووجودها في إطلاق هذه المبادرات، تنبع من باب أداء الدور الاجتماعي والتوعوي الذي تقوم به.

وأشار إلى أن هذه المشاركة جاءت لتعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع التعليمي والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي والعمل الخيري.

وقدمت جمعية "وقار" شكرها لإدارة ثانوية دار المعرفة المستضيفة؛ لإتاحة الفرصة لتنفيذ مثـل هذه المبادرات المجتمعية، وفريق طالبات الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة، على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهن بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين كبار السن وأفراد المجتمع.

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