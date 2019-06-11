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أمير الرياض يعزي في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة

دعا الله تعالى أن يكتب له ما قدّم من عمل صالح جليل

قدّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي، العزاء والمواساة في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة بالرياض سالم بن مشوط العنزي.

وسأل أمير المنطقة، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، ويكتب له ما قدّم من عمل صالح وجليل في خدمة المسجد والمئذنة على مدى 16 عامًا.

وأعربت أسرة "العنزي" عن بالغ الشكر لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره الطيبة؛ سائلين الله أن يجزي الجميع كل خير وعافية، وأن يُديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ويحفظها من كل سوء.

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر عبدالعزيز

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أمير الرياض يعزي في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة
سبق

قدّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي، العزاء والمواساة في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة بالرياض سالم بن مشوط العنزي.

وسأل أمير المنطقة، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، ويكتب له ما قدّم من عمل صالح وجليل في خدمة المسجد والمئذنة على مدى 16 عامًا.

وأعربت أسرة "العنزي" عن بالغ الشكر لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره الطيبة؛ سائلين الله أن يجزي الجميع كل خير وعافية، وأن يُديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ويحفظها من كل سوء.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
01:51 PM

أمير الرياض يعزي في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة

دعا الله تعالى أن يكتب له ما قدّم من عمل صالح جليل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي، العزاء والمواساة في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة بالرياض سالم بن مشوط العنزي.

وسأل أمير المنطقة، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، ويكتب له ما قدّم من عمل صالح وجليل في خدمة المسجد والمئذنة على مدى 16 عامًا.

وأعربت أسرة "العنزي" عن بالغ الشكر لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره الطيبة؛ سائلين الله أن يجزي الجميع كل خير وعافية، وأن يُديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ويحفظها من كل سوء.

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