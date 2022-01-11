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صندوق التنمية السياحي يوقّع اتفاقية لتأسيس صندوق ملكية

بالتعاون مع "دراية المالية".. برأس مال مستهدف 100 مليون ريال

وقّع صندوق التنمية السياحي، اتفاقية مع شركة "دراية المالية"، الرائدة في الوساطة والاستثمار وابتكار الحلول والصناديق الاستثمارية، لتأسيس صندوق ملكية خاصة مغلق متخصص في الاستثمار في الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة في المملكة برأس مال مستهدف يبلغ 100 مليون ريال.

ووقع الاتفاقية كلٌّ من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي عبد الله الفاخري، والرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية محمد الشماسي.

وقال الفاخري: تأسيس الصندوق الاستثماري الجديد يأتي في إطار التزام صندوق التنمية السياحي بتحفيز ودعم الاستثمار السياحي عبر إتاحة المزيد من الفرص التمويلية لدعم توسع الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها بما يتواكب مع النهضة الاقتصادية للمملكة.
وأضاف: "دراية المالية" ستتولى إدارة الصندوق الجديد لما تتمتع به من خبرة متميزة في إدارة الأصول والاستثمار وابتكار الحلول والصناديق الاستثمارية في الأسواق السعودية والخليجية والعالمية.

ويستهدف الصندوق الاستثماري الجديد، الاستثمار في الفرص السياحية الواعدة في المناطق السياحية المستهدفة في المملكة، كما تشمل القطاعات السياحية المستهدفة كلاً من الإيواء، والتجارب والأنشطة السياحية، والترفية وسياحة المغامرات، والمطاعم والمقاهي ضمن الوجهات السياحية، وخدمات السفر والسياحة، وتجارة التجزئة في السلع السياحية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

وسيقوم الصندوق الجديد، الذي يُعدّ الأول من نوعه في المملكة، بالمشاركة في رأس المال لدعم توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة داخل المملكة.

وسيساهم الصندوق في زيادة تنويع الاستثمارات في القطاع السياحي عبر طرح منتجات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار في الشركات السياحية الواعدة التي لا تحصل على التمويل المناسب، بما يخدم الاستثمار في نشاطات سياحية تسهم في إثراء تجربة السائح في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق التنمية السياحي يوقّع اتفاقية لتأسيس صندوق ملكية
سبق

وقّع صندوق التنمية السياحي، اتفاقية مع شركة "دراية المالية"، الرائدة في الوساطة والاستثمار وابتكار الحلول والصناديق الاستثمارية، لتأسيس صندوق ملكية خاصة مغلق متخصص في الاستثمار في الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة في المملكة برأس مال مستهدف يبلغ 100 مليون ريال.

ووقع الاتفاقية كلٌّ من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي عبد الله الفاخري، والرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية محمد الشماسي.

وقال الفاخري: تأسيس الصندوق الاستثماري الجديد يأتي في إطار التزام صندوق التنمية السياحي بتحفيز ودعم الاستثمار السياحي عبر إتاحة المزيد من الفرص التمويلية لدعم توسع الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها بما يتواكب مع النهضة الاقتصادية للمملكة.
وأضاف: "دراية المالية" ستتولى إدارة الصندوق الجديد لما تتمتع به من خبرة متميزة في إدارة الأصول والاستثمار وابتكار الحلول والصناديق الاستثمارية في الأسواق السعودية والخليجية والعالمية.

ويستهدف الصندوق الاستثماري الجديد، الاستثمار في الفرص السياحية الواعدة في المناطق السياحية المستهدفة في المملكة، كما تشمل القطاعات السياحية المستهدفة كلاً من الإيواء، والتجارب والأنشطة السياحية، والترفية وسياحة المغامرات، والمطاعم والمقاهي ضمن الوجهات السياحية، وخدمات السفر والسياحة، وتجارة التجزئة في السلع السياحية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

وسيقوم الصندوق الجديد، الذي يُعدّ الأول من نوعه في المملكة، بالمشاركة في رأس المال لدعم توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة داخل المملكة.

وسيساهم الصندوق في زيادة تنويع الاستثمارات في القطاع السياحي عبر طرح منتجات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار في الشركات السياحية الواعدة التي لا تحصل على التمويل المناسب، بما يخدم الاستثمار في نشاطات سياحية تسهم في إثراء تجربة السائح في المملكة.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
02:44 PM

صندوق التنمية السياحي يوقّع اتفاقية لتأسيس صندوق ملكية

بالتعاون مع "دراية المالية".. برأس مال مستهدف 100 مليون ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع صندوق التنمية السياحي، اتفاقية مع شركة "دراية المالية"، الرائدة في الوساطة والاستثمار وابتكار الحلول والصناديق الاستثمارية، لتأسيس صندوق ملكية خاصة مغلق متخصص في الاستثمار في الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة في المملكة برأس مال مستهدف يبلغ 100 مليون ريال.

ووقع الاتفاقية كلٌّ من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي عبد الله الفاخري، والرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية محمد الشماسي.

وقال الفاخري: تأسيس الصندوق الاستثماري الجديد يأتي في إطار التزام صندوق التنمية السياحي بتحفيز ودعم الاستثمار السياحي عبر إتاحة المزيد من الفرص التمويلية لدعم توسع الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها بما يتواكب مع النهضة الاقتصادية للمملكة.
وأضاف: "دراية المالية" ستتولى إدارة الصندوق الجديد لما تتمتع به من خبرة متميزة في إدارة الأصول والاستثمار وابتكار الحلول والصناديق الاستثمارية في الأسواق السعودية والخليجية والعالمية.

ويستهدف الصندوق الاستثماري الجديد، الاستثمار في الفرص السياحية الواعدة في المناطق السياحية المستهدفة في المملكة، كما تشمل القطاعات السياحية المستهدفة كلاً من الإيواء، والتجارب والأنشطة السياحية، والترفية وسياحة المغامرات، والمطاعم والمقاهي ضمن الوجهات السياحية، وخدمات السفر والسياحة، وتجارة التجزئة في السلع السياحية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

وسيقوم الصندوق الجديد، الذي يُعدّ الأول من نوعه في المملكة، بالمشاركة في رأس المال لدعم توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة داخل المملكة.

وسيساهم الصندوق في زيادة تنويع الاستثمارات في القطاع السياحي عبر طرح منتجات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار في الشركات السياحية الواعدة التي لا تحصل على التمويل المناسب، بما يخدم الاستثمار في نشاطات سياحية تسهم في إثراء تجربة السائح في المملكة.

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