شراكة بين الخطوط السعودية والحديدية لتوفير خدمات النقل

تهدف لتطوير تجربة السفر السريع وتعزيز أطر التعاون بين الجانبين

أبرمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة استراتيجية لتوفير خدمات نقل متميزة للمعتمرين والزوار وعموم المسافرين.

ووقّع الاتفاقية بمحطة قطار الحرمين السريع بجدة الرئيس المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بحضور مسؤولين بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وقطار الحرمين السريع.

وتهدف اتفاقية الشراكة بين الخطوط السعودية وقطار الحرمين السريع إلى توفير أفضل الخدمات في مجال النقل لضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبما يسهم في تحقيقها عبر خدمات مشتركة ومتكاملة تلبي كافة احتياجات المسافرين من المعتمرين والزوار عبر محطات قطار الحرمين وخصوصا بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وترمي الشراكة إلى تطوير تجربة السفر السريع ودعم أُطر التعاون في جانب التشغيل المشترك بين وسائل النقل الجوي والسككي بما يعزز صناعة النقل في المملكة.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تطوير خدمات المسافر الدولي والمحلي منذ وصوله في ما يتعلق بإنهاء إجراءات السفر عبر المواقع الإلكترونية مع توفير التطبيقات الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية لكلا الجانبين.

وسيتاح نقل الأمتعة مباشرة من محطات قطار الحرمين إلى المطارات، إلى جانب العديد من المميزات المهمة والرامية إلى تقديم خدمات سفر نوعية ومتطورة بما يعكس اهتمام المملكة الكبير بضيوف الرحمن يحقق رؤية المملكة بتوفير خدمات مميزة لضيوف الرحمن وتطوير خدمات وسائل النقل في المملكة.

ومن خلال الشراكة بين الخطوط السعودية وقطار الحرمين السريع، ستتكامل الخدمات المقدمة للمسافرين، خصوصاً ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج لتوفير الجهد والوقت وتيسير الإجراءات وبما يتيح لهم التمتع بخدمات شاملة ومتطورة.

ومن المنتظر أن تثمر هذه الشراكة عن افتتاح مكاتب خدمات للخطوط السعودية في محطات قطار الحرمين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.