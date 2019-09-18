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ماكرون: مستعدون لإرسال خبراء للتحقيق في "هجومَي أرامكو"

عبّر عن شجبه واستنكاره الأعمال العدائية التي استهدفت المملكة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر الهجمات التي طالت منشآت لشركة "أرامكو" النفطية، وفق ما نقلته "رويترز".

وكان الرئيس الفرنسي قد عبّر عن شجبه واستنكاره الأعمال العدائية التي استهدفت منشآت حيوية في المملكة، مؤكداً مساندة فرنسا ودعمها لأمن المملكة واستقرارها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.

وشدّد الرئيس الفرنسي؛ على ضرورة ألا يُظهر العالم ضعفاً تجاه هذه الاعتداءات، معبّراً عن تقديره لقيادة المملكة على حرصها على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ماكرون: مستعدون لإرسال خبراء للتحقيق في "هجومَي أرامكو"
سبق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر الهجمات التي طالت منشآت لشركة "أرامكو" النفطية، وفق ما نقلته "رويترز".

وكان الرئيس الفرنسي قد عبّر عن شجبه واستنكاره الأعمال العدائية التي استهدفت منشآت حيوية في المملكة، مؤكداً مساندة فرنسا ودعمها لأمن المملكة واستقرارها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.

وشدّد الرئيس الفرنسي؛ على ضرورة ألا يُظهر العالم ضعفاً تجاه هذه الاعتداءات، معبّراً عن تقديره لقيادة المملكة على حرصها على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
09:14 AM

ماكرون: مستعدون لإرسال خبراء للتحقيق في "هجومَي أرامكو"

عبّر عن شجبه واستنكاره الأعمال العدائية التي استهدفت المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر الهجمات التي طالت منشآت لشركة "أرامكو" النفطية، وفق ما نقلته "رويترز".

وكان الرئيس الفرنسي قد عبّر عن شجبه واستنكاره الأعمال العدائية التي استهدفت منشآت حيوية في المملكة، مؤكداً مساندة فرنسا ودعمها لأمن المملكة واستقرارها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.

وشدّد الرئيس الفرنسي؛ على ضرورة ألا يُظهر العالم ضعفاً تجاه هذه الاعتداءات، معبّراً عن تقديره لقيادة المملكة على حرصها على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

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