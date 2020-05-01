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أمانة الجوف و"عبدالعزيز للتقنية" تتابعان المساكن والأسواق بالمسح الحراري الجوي

للتأكد من سلامة العمالة باستخدام طائرة مزودة بكاميرات حرارية متعددة الأطياف

قامت أمانة منطقة الجوف، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بتطبيق الاحترازات والتدابير التي اتخذتها مختلف الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، تابعت الأمانة سكن العمال وسوق الخضار وسوق الأنعام بمدينة سكاكا عبر تقنية المسح الحراري الجوي باستخدام طائرة مزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف تعمل على الذكاء الاصطناعي وذلك للتأكد من سلامة العمالة.

وفي هذا الصدد، أوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أن الأمانة وبتوجيه ودعم متواصل من أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وبمتابعة مستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، تبذل طاقتها القصوى وعلى مدار الساعة لمراقبة سكن العمالة، مؤكداً أن لهذا الأمر أولوية قصوى خصوصاً في المحافظة على سلامة الجميع وتطبيق الأنظمة والتعليمات الاحترازية المعتمدة، مشدداً على أهمية تعاون الجميع مع ذلك للمصلحة العامة.

فيروس كورونا الجديد أمانة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الجوف و"عبدالعزيز للتقنية" تتابعان المساكن والأسواق بالمسح الحراري الجوي
سبق

قامت أمانة منطقة الجوف، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بتطبيق الاحترازات والتدابير التي اتخذتها مختلف الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، تابعت الأمانة سكن العمال وسوق الخضار وسوق الأنعام بمدينة سكاكا عبر تقنية المسح الحراري الجوي باستخدام طائرة مزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف تعمل على الذكاء الاصطناعي وذلك للتأكد من سلامة العمالة.

وفي هذا الصدد، أوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أن الأمانة وبتوجيه ودعم متواصل من أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وبمتابعة مستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، تبذل طاقتها القصوى وعلى مدار الساعة لمراقبة سكن العمالة، مؤكداً أن لهذا الأمر أولوية قصوى خصوصاً في المحافظة على سلامة الجميع وتطبيق الأنظمة والتعليمات الاحترازية المعتمدة، مشدداً على أهمية تعاون الجميع مع ذلك للمصلحة العامة.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
12:45 AM

أمانة الجوف و"عبدالعزيز للتقنية" تتابعان المساكن والأسواق بالمسح الحراري الجوي

للتأكد من سلامة العمالة باستخدام طائرة مزودة بكاميرات حرارية متعددة الأطياف

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مهنا التميمي - الجوف
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قامت أمانة منطقة الجوف، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بتطبيق الاحترازات والتدابير التي اتخذتها مختلف الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، تابعت الأمانة سكن العمال وسوق الخضار وسوق الأنعام بمدينة سكاكا عبر تقنية المسح الحراري الجوي باستخدام طائرة مزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف تعمل على الذكاء الاصطناعي وذلك للتأكد من سلامة العمالة.

وفي هذا الصدد، أوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أن الأمانة وبتوجيه ودعم متواصل من أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وبمتابعة مستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، تبذل طاقتها القصوى وعلى مدار الساعة لمراقبة سكن العمالة، مؤكداً أن لهذا الأمر أولوية قصوى خصوصاً في المحافظة على سلامة الجميع وتطبيق الأنظمة والتعليمات الاحترازية المعتمدة، مشدداً على أهمية تعاون الجميع مع ذلك للمصلحة العامة.

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