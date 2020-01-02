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البحرين.. تعيين عبداللطيف الزياني وزيراً للخارجية

بعد انتهاء فترة عمله أميناً لمجلس التعاون

أفادت وكالة أنباء البحرين، اليوم (الخميس)، بتعيين الدكتور عبداللطيف الزياني، وزيراً للخارجية، بعد انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت الوكالة أن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، استقبل "الزياني" في قصر القضيبية، وأبلغه برغبة الملك في أن يتولى وزارة الخارجية.

وأضافت أن "الزياني" أعرب عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية.

عبداللطيف الزياني البحرين

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البحرين.. تعيين عبداللطيف الزياني وزيراً للخارجية
سبق

أفادت وكالة أنباء البحرين، اليوم (الخميس)، بتعيين الدكتور عبداللطيف الزياني، وزيراً للخارجية، بعد انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت الوكالة أن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، استقبل "الزياني" في قصر القضيبية، وأبلغه برغبة الملك في أن يتولى وزارة الخارجية.

وأضافت أن "الزياني" أعرب عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
04:29 PM

البحرين.. تعيين عبداللطيف الزياني وزيراً للخارجية

بعد انتهاء فترة عمله أميناً لمجلس التعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,847

أفادت وكالة أنباء البحرين، اليوم (الخميس)، بتعيين الدكتور عبداللطيف الزياني، وزيراً للخارجية، بعد انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت الوكالة أن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، استقبل "الزياني" في قصر القضيبية، وأبلغه برغبة الملك في أن يتولى وزارة الخارجية.

وأضافت أن "الزياني" أعرب عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية.

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