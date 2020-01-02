البحرين.. تعيين عبداللطيف الزياني وزيراً للخارجية

بعد انتهاء فترة عمله أميناً لمجلس التعاون

أفادت وكالة أنباء البحرين، اليوم (الخميس)، بتعيين الدكتور عبداللطيف الزياني، وزيراً للخارجية، بعد انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت الوكالة أن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، استقبل "الزياني" في قصر القضيبية، وأبلغه برغبة الملك في أن يتولى وزارة الخارجية.

وأضافت أن "الزياني" أعرب عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية.