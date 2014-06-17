بالصور.. تحرير عدة مواقع من سيطرة المليشيات الإيرانية الحوثية بتهامة

في عمليات لقوات المنطقة العسكرية الخامسة وبدعم أرضي وجوي من التحالف

تمكنت قوات المنطقة العسكرية الخامسة وبدعم من قوات التحالف الأرضية والجوية، من تحرير عدد من المواقع بالقرب من منطقة ميدي، والتي كانت الميليشيا الحوثية تسيطر عليها.

وفي التفاصيل، استطاعت القوات تطهير الأراضي من الألغام الأرضية وتحرير كافة الجيوب المتبقية في تلك المنطقة ومنها: مزارع نسيم المخازن، ومزارع الخميسي والمراني، والحاشدي، وقرية الخنجرة، وقرية بني العاتي (المشايبة)، وقرية الفقيهية، وقرية الخضراء، وقرية المطارية، وقرية الحجاورة.