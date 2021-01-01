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الاتحاد والشباب.. ترقب لمباراة العبور إلى نهائي "كأس محمد السادس"

خطوة أخيرة نحو اللقب العربي

يتحدد الطرف الأول لنهائي النسخة الحالية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مساء يوم الاثنين المقبل، في المباراة التي تجمع فريقي الاتحاد والشباب السعوديين، في إياب نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

مباراة الذهاب على ملعب نادي الشباب بالرياض، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث سجل ثنائية صاحب الأرض اللاعب إيجور ليشنوفسكي، فيما جاء هدفا الضيوف بواسطة رومارينيو وجاري مينديز رودريجيز.

مشوار الفريقين
انطلق مشوار الفريقين في النسخة الحالية من البطولة، بدءاً من دور الـ32، حيث تخطى الاتحاد عقبة نظيره العهد اللبناني بالفوز 3-0 في جدة، وتعادل سلبياً خارج ملعبه، بينما اجتاز الشباب نظيره شبيبة الساورة الجزائري بالفوز 5-1 في مجموع المباراتين.

وفي ثمن النهائي، فاز الشباب على ملعبه بهدف دون رد أمام شباب الأردن، قبل أن يتعادل الفريقان 1-1 في مباراة العودة، ليخطف الفريق السعودي بطاقة العبور إلى دور الثمانية، رفقة مواطنه الاتحاد الذي اجتاز عقبة الوصل الإماراتي بالفوز 4-1 في مجموع المباراتين.

في ربع النهائي حقق الشباب فوزاً على ضيفه الشرطة العراقي 6-0 في مباراة الذهاب، قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز 1-0 إياباً، ليحجز مقعده من الباب الكبير في المربع الذهبي، في المقابل أطاح الاتحاد بنظيره أولمبيك آسفي المغربي بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

وفي مرحلة الذهاب بالمربع الذهبي، تعادل الفريقان إيجابياً 2-2 في مباراة مثيرة في الثاني من ديسمبر الماضي ليتأجل الحسم إلى مواجهة الرد المرتقبة الاثنين القادم.

الشباب الاتحاد بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال البطولة العربية للأندية الأبطال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد والشباب.. ترقب لمباراة العبور إلى نهائي "كأس محمد السادس"
سبق

يتحدد الطرف الأول لنهائي النسخة الحالية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مساء يوم الاثنين المقبل، في المباراة التي تجمع فريقي الاتحاد والشباب السعوديين، في إياب نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

مباراة الذهاب على ملعب نادي الشباب بالرياض، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث سجل ثنائية صاحب الأرض اللاعب إيجور ليشنوفسكي، فيما جاء هدفا الضيوف بواسطة رومارينيو وجاري مينديز رودريجيز.

مشوار الفريقين
انطلق مشوار الفريقين في النسخة الحالية من البطولة، بدءاً من دور الـ32، حيث تخطى الاتحاد عقبة نظيره العهد اللبناني بالفوز 3-0 في جدة، وتعادل سلبياً خارج ملعبه، بينما اجتاز الشباب نظيره شبيبة الساورة الجزائري بالفوز 5-1 في مجموع المباراتين.

وفي ثمن النهائي، فاز الشباب على ملعبه بهدف دون رد أمام شباب الأردن، قبل أن يتعادل الفريقان 1-1 في مباراة العودة، ليخطف الفريق السعودي بطاقة العبور إلى دور الثمانية، رفقة مواطنه الاتحاد الذي اجتاز عقبة الوصل الإماراتي بالفوز 4-1 في مجموع المباراتين.

في ربع النهائي حقق الشباب فوزاً على ضيفه الشرطة العراقي 6-0 في مباراة الذهاب، قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز 1-0 إياباً، ليحجز مقعده من الباب الكبير في المربع الذهبي، في المقابل أطاح الاتحاد بنظيره أولمبيك آسفي المغربي بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

وفي مرحلة الذهاب بالمربع الذهبي، تعادل الفريقان إيجابياً 2-2 في مباراة مثيرة في الثاني من ديسمبر الماضي ليتأجل الحسم إلى مواجهة الرد المرتقبة الاثنين القادم.

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
08:43 PM
اخر تعديل
01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
09:18 PM

الاتحاد والشباب.. ترقب لمباراة العبور إلى نهائي "كأس محمد السادس"

خطوة أخيرة نحو اللقب العربي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتحدد الطرف الأول لنهائي النسخة الحالية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مساء يوم الاثنين المقبل، في المباراة التي تجمع فريقي الاتحاد والشباب السعوديين، في إياب نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

مباراة الذهاب على ملعب نادي الشباب بالرياض، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث سجل ثنائية صاحب الأرض اللاعب إيجور ليشنوفسكي، فيما جاء هدفا الضيوف بواسطة رومارينيو وجاري مينديز رودريجيز.

مشوار الفريقين
انطلق مشوار الفريقين في النسخة الحالية من البطولة، بدءاً من دور الـ32، حيث تخطى الاتحاد عقبة نظيره العهد اللبناني بالفوز 3-0 في جدة، وتعادل سلبياً خارج ملعبه، بينما اجتاز الشباب نظيره شبيبة الساورة الجزائري بالفوز 5-1 في مجموع المباراتين.

وفي ثمن النهائي، فاز الشباب على ملعبه بهدف دون رد أمام شباب الأردن، قبل أن يتعادل الفريقان 1-1 في مباراة العودة، ليخطف الفريق السعودي بطاقة العبور إلى دور الثمانية، رفقة مواطنه الاتحاد الذي اجتاز عقبة الوصل الإماراتي بالفوز 4-1 في مجموع المباراتين.

في ربع النهائي حقق الشباب فوزاً على ضيفه الشرطة العراقي 6-0 في مباراة الذهاب، قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز 1-0 إياباً، ليحجز مقعده من الباب الكبير في المربع الذهبي، في المقابل أطاح الاتحاد بنظيره أولمبيك آسفي المغربي بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

وفي مرحلة الذهاب بالمربع الذهبي، تعادل الفريقان إيجابياً 2-2 في مباراة مثيرة في الثاني من ديسمبر الماضي ليتأجل الحسم إلى مواجهة الرد المرتقبة الاثنين القادم.

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