مستجدات انتشار "كورونا" عالمياً: طوارئ بأمريكا وتزايد الإصابات ببريطانيا ووفيات بهولندا

شفاء 3 حالات جديدة اليوم بالكويت

أعلنت ولاية مشيغان الأمريكية، اليوم، حالة الطوارئ بعد تسجيل إصابتين "محتملتين" بفيروس "كورونا" المستجد لدى اثنين من المقيمين في مقاطعتين مختلفتين من الولاية.

وقالت حاكمة الولاية غريتشين ويتمير: إن ولاية مشيغان ستتجاوز الأزمة، مطالبةً سكان الولاية باتخاذ التدابير الضرورية للبقاء سالمين.

ويسمح إعلان حالة الطوارئ للولاية بشراء المستلزمات التي تحتاجها دون إجراء مزادات، أو المرور ضمن الإجراءات التقليدية للشراء.

وتم إعلان أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة في 21 يناير بولاية واشنطن، لكن تشخيص الحالات تسارع بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.

أوروبياً، أعلن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة اليوم وفاة شخص متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وهو ما يرفع العدد إلى خمس حالات وفاة في البلاد؛ بسبب الفيروس.

وذكر المعهد في بيان أن الشخص المتوفي يبلغ من العمر 68 عاماً ويعاني من أمراض سابقة خطيرة، مشيراً إلى تسجيل 121 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 503 حالات.

كما رجّح البيان زيادة العدد الفعلي للمصابين عما هو معلن؛ نظراً لعدم خضوع الكثير منهم للفحص الطبي.

في سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل أعلى معدل إصابة بفيروس "كورونا" المستجد داخل البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية أنه تم تأكيد 83 حالة إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 456 شخصاً.

ويأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه عدد ضحايا المرض في بريطانيا ستة أشخاص، وفي ظل تحذير الحكومة من توقع ارتفاع حالات الإصابة بصورة أكبر خلال المدة المقبلة.

عربياً، أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 3 حالات من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) اليوم، مؤكداً أن الفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاءهم من هذا الفيروس.

وقال باسل الصباح: إنه سيتم نقل الحالات الثلاث إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)؛ وذلك تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأضاف أنه بشفاء هذه الحالات الثلاث يكون مجموع الحالات التي تم شفاؤها في دولة الكويت 5 حالات.