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"سكني": استمرار البناء في 72 مشروعاً.. وإصدار 524 ألف شهادة "تصرفات عقارية"

متنوّعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس وتمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية

أصدر برنامج "سكني" تقريره لشهر أغسطس متضمناً أبرز منجزاته حتى شهر يوليو 2021، ومجموعة من البيانات والإحصاءات حول مستجدات البناء في المشاريع والأسر المستفيدة، وأعداد شهادات التصرفات العقارية.

وأبرز التقرير استفادة 12640 أسرة خلال شهر يوليو؛ بينهم 9926 أسرة سكنت منازلها، ضمن جهود البرنامج المستمرة لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بالوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030.

كما أبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في 72 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوّعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس تمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية، ويتيح البرنامج من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني استعراضها وحجزها بشكل إلكتروني ضمن 223 مخططاً سكنياً، توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية، تتوزع في مختلف مناطق المملكة ومدنها.

وأوضح "سكني" أن إجمالي أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر يوليو الماضي، بلغت 524469 شهادة.

واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج، التي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمّن يمتلكون أراضي، وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات برنامج "سكني".

وتضمن تقرير "سكني" استفادة 124208 أسر؛ بينها 97822 أسرة سكنت منازلها منذُ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر يوليو، منها 53 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، و40 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي لمن يملكون أرضاً، و13 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء، و17 ألفاً استفادوا من الأراضي السكنية.

يُذكر أن تطبيق وموقع "سكني"، يقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية المتكاملة، تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً، والحجز المباشر للخيارات السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة الحلول التمويلية ومميزاتها، و"عروض الأسعار"، وخدمة المستشار العقاري، و"التصاميم الهندسية"، و"المقاول المعتمد"، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

ويستعرض "سكني" 102 مشروع توفر نحو 144 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة.

ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال الرابط:

https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني": استمرار البناء في 72 مشروعاً.. وإصدار 524 ألف شهادة "تصرفات عقارية"
سبق

أصدر برنامج "سكني" تقريره لشهر أغسطس متضمناً أبرز منجزاته حتى شهر يوليو 2021، ومجموعة من البيانات والإحصاءات حول مستجدات البناء في المشاريع والأسر المستفيدة، وأعداد شهادات التصرفات العقارية.

وأبرز التقرير استفادة 12640 أسرة خلال شهر يوليو؛ بينهم 9926 أسرة سكنت منازلها، ضمن جهود البرنامج المستمرة لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بالوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030.

كما أبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في 72 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوّعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس تمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية، ويتيح البرنامج من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني استعراضها وحجزها بشكل إلكتروني ضمن 223 مخططاً سكنياً، توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية، تتوزع في مختلف مناطق المملكة ومدنها.

وأوضح "سكني" أن إجمالي أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر يوليو الماضي، بلغت 524469 شهادة.

واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج، التي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمّن يمتلكون أراضي، وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات برنامج "سكني".

وتضمن تقرير "سكني" استفادة 124208 أسر؛ بينها 97822 أسرة سكنت منازلها منذُ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر يوليو، منها 53 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، و40 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي لمن يملكون أرضاً، و13 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء، و17 ألفاً استفادوا من الأراضي السكنية.

يُذكر أن تطبيق وموقع "سكني"، يقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية المتكاملة، تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً، والحجز المباشر للخيارات السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة الحلول التمويلية ومميزاتها، و"عروض الأسعار"، وخدمة المستشار العقاري، و"التصاميم الهندسية"، و"المقاول المعتمد"، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

ويستعرض "سكني" 102 مشروع توفر نحو 144 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة.

ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال الرابط:

https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
11:44 AM

"سكني": استمرار البناء في 72 مشروعاً.. وإصدار 524 ألف شهادة "تصرفات عقارية"

متنوّعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس وتمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر برنامج "سكني" تقريره لشهر أغسطس متضمناً أبرز منجزاته حتى شهر يوليو 2021، ومجموعة من البيانات والإحصاءات حول مستجدات البناء في المشاريع والأسر المستفيدة، وأعداد شهادات التصرفات العقارية.

وأبرز التقرير استفادة 12640 أسرة خلال شهر يوليو؛ بينهم 9926 أسرة سكنت منازلها، ضمن جهود البرنامج المستمرة لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بالوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030.

كما أبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في 72 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوّعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس تمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية، ويتيح البرنامج من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني استعراضها وحجزها بشكل إلكتروني ضمن 223 مخططاً سكنياً، توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية، تتوزع في مختلف مناطق المملكة ومدنها.

وأوضح "سكني" أن إجمالي أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر يوليو الماضي، بلغت 524469 شهادة.

واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج، التي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمّن يمتلكون أراضي، وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات برنامج "سكني".

وتضمن تقرير "سكني" استفادة 124208 أسر؛ بينها 97822 أسرة سكنت منازلها منذُ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر يوليو، منها 53 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، و40 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي لمن يملكون أرضاً، و13 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء، و17 ألفاً استفادوا من الأراضي السكنية.

يُذكر أن تطبيق وموقع "سكني"، يقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية المتكاملة، تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً، والحجز المباشر للخيارات السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة الحلول التمويلية ومميزاتها، و"عروض الأسعار"، وخدمة المستشار العقاري، و"التصاميم الهندسية"، و"المقاول المعتمد"، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

ويستعرض "سكني" 102 مشروع توفر نحو 144 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة.

ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال الرابط:

https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

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