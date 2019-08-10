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"الصحة" تنقذ حياة حاج إندونيسي تعرض لنزيف حاد من وصلة شريانية قديمة

أدخل طوارئ مستشفى النور التخصصي وأجريت له عملية ناجحة

نجحت وزارة الصحة ممثلة في مستشفى النور التخصصي في إنقاذ حياة حاج إندونيسي كان يعاني من نزيف حاد من وصله شريانية سابقة في الفخذ الأيسر تمت تركيبها سابقاً في بلاده.

وأوضحت الوزارة أن الحاج الإندونيسي "باندي سوبرادي" أدخل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية ونقص الوعي، وتم على الفور التعامل مع الحالة كحالة عاجلة وإدخاله إلى غرفة العمليات وإصلاح الوصلة الشريانية، وبفضل الله تكللت العملية التي قام بها فريق طبي من قسم جراحة الأوعية الدموية التداخلية بالنجاح التام.

وعبّر الحاج الإندونيسي الذي بدأت حالته في التحسن، عن سعادته بنجاح العملية، مقدماً الشكر لحكومة المملكة ولوزارة الصحة على الجهود التي تبذل والخدمات الكبيرة المقدمة لضيوف الرحمن.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تنقذ حياة حاج إندونيسي تعرض لنزيف حاد من وصلة شريانية قديمة
سبق

نجحت وزارة الصحة ممثلة في مستشفى النور التخصصي في إنقاذ حياة حاج إندونيسي كان يعاني من نزيف حاد من وصله شريانية سابقة في الفخذ الأيسر تمت تركيبها سابقاً في بلاده.

وأوضحت الوزارة أن الحاج الإندونيسي "باندي سوبرادي" أدخل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية ونقص الوعي، وتم على الفور التعامل مع الحالة كحالة عاجلة وإدخاله إلى غرفة العمليات وإصلاح الوصلة الشريانية، وبفضل الله تكللت العملية التي قام بها فريق طبي من قسم جراحة الأوعية الدموية التداخلية بالنجاح التام.

وعبّر الحاج الإندونيسي الذي بدأت حالته في التحسن، عن سعادته بنجاح العملية، مقدماً الشكر لحكومة المملكة ولوزارة الصحة على الجهود التي تبذل والخدمات الكبيرة المقدمة لضيوف الرحمن.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
02:26 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:34 PM

"الصحة" تنقذ حياة حاج إندونيسي تعرض لنزيف حاد من وصلة شريانية قديمة

أدخل طوارئ مستشفى النور التخصصي وأجريت له عملية ناجحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نجحت وزارة الصحة ممثلة في مستشفى النور التخصصي في إنقاذ حياة حاج إندونيسي كان يعاني من نزيف حاد من وصله شريانية سابقة في الفخذ الأيسر تمت تركيبها سابقاً في بلاده.

وأوضحت الوزارة أن الحاج الإندونيسي "باندي سوبرادي" أدخل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية ونقص الوعي، وتم على الفور التعامل مع الحالة كحالة عاجلة وإدخاله إلى غرفة العمليات وإصلاح الوصلة الشريانية، وبفضل الله تكللت العملية التي قام بها فريق طبي من قسم جراحة الأوعية الدموية التداخلية بالنجاح التام.

وعبّر الحاج الإندونيسي الذي بدأت حالته في التحسن، عن سعادته بنجاح العملية، مقدماً الشكر لحكومة المملكة ولوزارة الصحة على الجهود التي تبذل والخدمات الكبيرة المقدمة لضيوف الرحمن.

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