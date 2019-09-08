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"طبية الأمير سلطان" بالرياض تحتضن المؤتمر العالمي لمكافحة العدوى 2.. أكتوبر المقبل

"العضياني": المؤتمر اعتمد 27 ساعة تعليم طبي مستمر من "التخصصات الصحية"

تعقد مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض للسنة الثانية على التوالي؛ المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة العدوى والتصدي للأمراض المعدية، بالتعاون مع "نوليكس"؛ وذلك من 28-30/ أكتوبر /2019م بفندق الفيصلية بالرياض.

وصرح مدير إدارة مكافحة العدوى بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية العقيد الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العضياني: أن نجاح المؤتمر بنسخته الأولى يحفزنا لبذل المزيد من العمل المميز والاختيار المناسب للمتحدثين وأوراق العمل، التي تصب في مصلحة الممارس الصحي والمهتمين بمجال مكافحة العدوى والتصدي للأمراض المعدية.

وقال إن المؤتمر يشتمل على 25 ورقة علمية و10 ورش عمل، ومعرض مصاحب للمؤتمر يساهم فيه 25 شركة محلية وعالمية.

وأوضح "العضياني" أن المؤتمر قد اعتمد 27 ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويهدف المؤتمر في محاوره إلى التعرف على المستجدات في مجال مكافحة العدوى والتصدي للأمراض المعدية، وآخر ما توصلت له الأبحاث السريرية في هذا المجال، والتعرف على ما يتم طرحه وتداوله في الأسواق العالمية من اللقاحات والمضادات والسياسات المصاحبة لها.

وأضاف أنه في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به الخدمات الطبية للقوات المسلحة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو نائب وزير الدفاع حفظهم الله؛ فإن التصدي للأمراض المعدية ومكافحة العدوى في القطاع الصحي تنامت بشكل يدعو للفخر لدى الممارسين الصحيين ومقدمي الرعاية الصحية، وهذا ينعكس إيجابًا على الخطط الرامية لتطوير القطاع الصحي من خلال الرؤية الوطنية 2030، التي راهنت على النهوض في قطاعات الدولة؛ وعلى رأسها القطاع الصحي الذي يعد مكافحة العدوى فيه لبنة رئيسة في مواجهة الأمراض والتصدي لها.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر سيحظى بمشاركات دولية وإقليمية ومحلية من أبرز المتحدثين في هذا المجال؛ وذلك لتغذية كافة محاور المؤتمر، وسيكون التسجيل على الرابط التالي:

WWW.IPC2019KSA.COM

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"طبية الأمير سلطان" بالرياض تحتضن المؤتمر العالمي لمكافحة العدوى 2.. أكتوبر المقبل
سبق

تعقد مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض للسنة الثانية على التوالي؛ المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة العدوى والتصدي للأمراض المعدية، بالتعاون مع "نوليكس"؛ وذلك من 28-30/ أكتوبر /2019م بفندق الفيصلية بالرياض.

وصرح مدير إدارة مكافحة العدوى بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية العقيد الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العضياني: أن نجاح المؤتمر بنسخته الأولى يحفزنا لبذل المزيد من العمل المميز والاختيار المناسب للمتحدثين وأوراق العمل، التي تصب في مصلحة الممارس الصحي والمهتمين بمجال مكافحة العدوى والتصدي للأمراض المعدية.

وقال إن المؤتمر يشتمل على 25 ورقة علمية و10 ورش عمل، ومعرض مصاحب للمؤتمر يساهم فيه 25 شركة محلية وعالمية.

وأوضح "العضياني" أن المؤتمر قد اعتمد 27 ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويهدف المؤتمر في محاوره إلى التعرف على المستجدات في مجال مكافحة العدوى والتصدي للأمراض المعدية، وآخر ما توصلت له الأبحاث السريرية في هذا المجال، والتعرف على ما يتم طرحه وتداوله في الأسواق العالمية من اللقاحات والمضادات والسياسات المصاحبة لها.

وأضاف أنه في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به الخدمات الطبية للقوات المسلحة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو نائب وزير الدفاع حفظهم الله؛ فإن التصدي للأمراض المعدية ومكافحة العدوى في القطاع الصحي تنامت بشكل يدعو للفخر لدى الممارسين الصحيين ومقدمي الرعاية الصحية، وهذا ينعكس إيجابًا على الخطط الرامية لتطوير القطاع الصحي من خلال الرؤية الوطنية 2030، التي راهنت على النهوض في قطاعات الدولة؛ وعلى رأسها القطاع الصحي الذي يعد مكافحة العدوى فيه لبنة رئيسة في مواجهة الأمراض والتصدي لها.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر سيحظى بمشاركات دولية وإقليمية ومحلية من أبرز المتحدثين في هذا المجال؛ وذلك لتغذية كافة محاور المؤتمر، وسيكون التسجيل على الرابط التالي:

WWW.IPC2019KSA.COM

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
09:16 PM

"طبية الأمير سلطان" بالرياض تحتضن المؤتمر العالمي لمكافحة العدوى 2.. أكتوبر المقبل

"العضياني": المؤتمر اعتمد 27 ساعة تعليم طبي مستمر من "التخصصات الصحية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعقد مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض للسنة الثانية على التوالي؛ المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة العدوى والتصدي للأمراض المعدية، بالتعاون مع "نوليكس"؛ وذلك من 28-30/ أكتوبر /2019م بفندق الفيصلية بالرياض.

وصرح مدير إدارة مكافحة العدوى بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية العقيد الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العضياني: أن نجاح المؤتمر بنسخته الأولى يحفزنا لبذل المزيد من العمل المميز والاختيار المناسب للمتحدثين وأوراق العمل، التي تصب في مصلحة الممارس الصحي والمهتمين بمجال مكافحة العدوى والتصدي للأمراض المعدية.

وقال إن المؤتمر يشتمل على 25 ورقة علمية و10 ورش عمل، ومعرض مصاحب للمؤتمر يساهم فيه 25 شركة محلية وعالمية.

وأوضح "العضياني" أن المؤتمر قد اعتمد 27 ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويهدف المؤتمر في محاوره إلى التعرف على المستجدات في مجال مكافحة العدوى والتصدي للأمراض المعدية، وآخر ما توصلت له الأبحاث السريرية في هذا المجال، والتعرف على ما يتم طرحه وتداوله في الأسواق العالمية من اللقاحات والمضادات والسياسات المصاحبة لها.

وأضاف أنه في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به الخدمات الطبية للقوات المسلحة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو نائب وزير الدفاع حفظهم الله؛ فإن التصدي للأمراض المعدية ومكافحة العدوى في القطاع الصحي تنامت بشكل يدعو للفخر لدى الممارسين الصحيين ومقدمي الرعاية الصحية، وهذا ينعكس إيجابًا على الخطط الرامية لتطوير القطاع الصحي من خلال الرؤية الوطنية 2030، التي راهنت على النهوض في قطاعات الدولة؛ وعلى رأسها القطاع الصحي الذي يعد مكافحة العدوى فيه لبنة رئيسة في مواجهة الأمراض والتصدي لها.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر سيحظى بمشاركات دولية وإقليمية ومحلية من أبرز المتحدثين في هذا المجال؛ وذلك لتغذية كافة محاور المؤتمر، وسيكون التسجيل على الرابط التالي:

WWW.IPC2019KSA.COM

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