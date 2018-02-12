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"مجلس نظارة وقف لغة القرآن" بجامعة الملك عبدالعزيز يعقد اجتماعه الأول

يبحث استعدادات حفل التدشين ومساهمة الجامعة في دعمه واعتماد هيكلته

يعقد مجلس نظارة وقف لغة القرآن، اجتماعه الأول غدًا الخميس برئاسة رئيس المجلس مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وسيناقش المجلس عددًا من الموضوعات، من أهمها: متابعة آخر الاستعدادات لحفل تدشين الوقف الذي سيُعقد برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، والذي سيُعقد يوم الثلاثاء القادم، ومساهمة الجامعة في دعم الوقف، واعتماد هيكلته، وخطة تسويق منتجاته.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة جاءت ضمن مبادرات الجامعة المقدمة لملتقى مكة الثقافي، تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، وهي مبادرة مؤسسية تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لمبادرات اللغة العربية وبرامجها بمهنية مؤسسية عالية.

مجلس نظارة وقف لغة القرآن مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مجلس نظارة وقف لغة القرآن" بجامعة الملك عبدالعزيز يعقد اجتماعه الأول
سبق

يعقد مجلس نظارة وقف لغة القرآن، اجتماعه الأول غدًا الخميس برئاسة رئيس المجلس مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وسيناقش المجلس عددًا من الموضوعات، من أهمها: متابعة آخر الاستعدادات لحفل تدشين الوقف الذي سيُعقد برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، والذي سيُعقد يوم الثلاثاء القادم، ومساهمة الجامعة في دعم الوقف، واعتماد هيكلته، وخطة تسويق منتجاته.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة جاءت ضمن مبادرات الجامعة المقدمة لملتقى مكة الثقافي، تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، وهي مبادرة مؤسسية تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لمبادرات اللغة العربية وبرامجها بمهنية مؤسسية عالية.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
01:16 PM

"مجلس نظارة وقف لغة القرآن" بجامعة الملك عبدالعزيز يعقد اجتماعه الأول

يبحث استعدادات حفل التدشين ومساهمة الجامعة في دعمه واعتماد هيكلته

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يعقد مجلس نظارة وقف لغة القرآن، اجتماعه الأول غدًا الخميس برئاسة رئيس المجلس مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وسيناقش المجلس عددًا من الموضوعات، من أهمها: متابعة آخر الاستعدادات لحفل تدشين الوقف الذي سيُعقد برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، والذي سيُعقد يوم الثلاثاء القادم، ومساهمة الجامعة في دعم الوقف، واعتماد هيكلته، وخطة تسويق منتجاته.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة جاءت ضمن مبادرات الجامعة المقدمة لملتقى مكة الثقافي، تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، وهي مبادرة مؤسسية تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لمبادرات اللغة العربية وبرامجها بمهنية مؤسسية عالية.

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