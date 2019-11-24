وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد.

"الوطني للأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-24 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443 08:30 AM

"الوطني للأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.