النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجلس "بناء" يعقد اجتماعه الأربعين ويعتمد القوائم المالية للجمعية

اطلع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م وأبرز الإنجازات والأنشطة

اعتمد مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية في اجتماعه الأربعين المنعقد عبر الاتصال المرئي برئاسة المهندس خالد بن عبد الله الزامل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء؛ القوائم المالية للجمعية لعام 2020 وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

وخلال الاجتماع قدم المجلس تعازيه ومواساته لأسرة الراحل الدكتور صالح بن علي الحميدان عضو المجلس - رحمه الله - مشيرًا إلى الأعمال الخيرية التي قام بها واهتمامه البالغ بالأيتام أبناء الجمعية وحرصه المستمر على تقديم أوجه الرعاية لهم، سائلًا الله أن تكون هذه الأعمال في موازين حسناته.

كما اطلع المجلس على التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٠م وأبرز الإنجازات والأنشطة والمبادرات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠م وحصول الجمعية على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "المستوى البرونزي فئة الجمعيات الخيرية"، وهذا الإنجاز يؤكد مواصلة مسيرة التميز في الجمعية؛ حيث تعد هذه الجائزة المعيارية الوطنية واحدة من ٩ جوائز وإنجازات حققتها الجمعية خلال السنوات العشر من مسيرتها في خدمة ورعاية وتأهيل وتمكين الأيتام وأسرهم.

ونوه المجلس إلى ما حققته الجمعية من نجاحات في الحملة الإعلامية والتسويقية لشهر رمضان المبارك (حملة ادخر لآخرتك)، وقدم المجلس شكره وتقديره لكل الداعمين والشركاء والإعلاميين والمؤثرين الذين شاركوا في الحملة وكان لهم دور فاعل في تحقيق النجاح من أجل خدمة الأيتام واضطلاع الجمعية بدورها في رعايتهم.

وفي نهاية الاجتماع حدد المجلس موعد اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر، والذي سيعقد في ٨ يوليو ٢٠٢١م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجلس "بناء" يعقد اجتماعه الأربعين ويعتمد القوائم المالية للجمعية
سبق

اعتمد مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية في اجتماعه الأربعين المنعقد عبر الاتصال المرئي برئاسة المهندس خالد بن عبد الله الزامل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء؛ القوائم المالية للجمعية لعام 2020 وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

وخلال الاجتماع قدم المجلس تعازيه ومواساته لأسرة الراحل الدكتور صالح بن علي الحميدان عضو المجلس - رحمه الله - مشيرًا إلى الأعمال الخيرية التي قام بها واهتمامه البالغ بالأيتام أبناء الجمعية وحرصه المستمر على تقديم أوجه الرعاية لهم، سائلًا الله أن تكون هذه الأعمال في موازين حسناته.

كما اطلع المجلس على التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٠م وأبرز الإنجازات والأنشطة والمبادرات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠م وحصول الجمعية على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "المستوى البرونزي فئة الجمعيات الخيرية"، وهذا الإنجاز يؤكد مواصلة مسيرة التميز في الجمعية؛ حيث تعد هذه الجائزة المعيارية الوطنية واحدة من ٩ جوائز وإنجازات حققتها الجمعية خلال السنوات العشر من مسيرتها في خدمة ورعاية وتأهيل وتمكين الأيتام وأسرهم.

ونوه المجلس إلى ما حققته الجمعية من نجاحات في الحملة الإعلامية والتسويقية لشهر رمضان المبارك (حملة ادخر لآخرتك)، وقدم المجلس شكره وتقديره لكل الداعمين والشركاء والإعلاميين والمؤثرين الذين شاركوا في الحملة وكان لهم دور فاعل في تحقيق النجاح من أجل خدمة الأيتام واضطلاع الجمعية بدورها في رعايتهم.

وفي نهاية الاجتماع حدد المجلس موعد اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر، والذي سيعقد في ٨ يوليو ٢٠٢١م.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
06:19 PM

مجلس "بناء" يعقد اجتماعه الأربعين ويعتمد القوائم المالية للجمعية

اطلع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م وأبرز الإنجازات والأنشطة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
502

اعتمد مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية في اجتماعه الأربعين المنعقد عبر الاتصال المرئي برئاسة المهندس خالد بن عبد الله الزامل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء؛ القوائم المالية للجمعية لعام 2020 وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

وخلال الاجتماع قدم المجلس تعازيه ومواساته لأسرة الراحل الدكتور صالح بن علي الحميدان عضو المجلس - رحمه الله - مشيرًا إلى الأعمال الخيرية التي قام بها واهتمامه البالغ بالأيتام أبناء الجمعية وحرصه المستمر على تقديم أوجه الرعاية لهم، سائلًا الله أن تكون هذه الأعمال في موازين حسناته.

كما اطلع المجلس على التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٠م وأبرز الإنجازات والأنشطة والمبادرات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠م وحصول الجمعية على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "المستوى البرونزي فئة الجمعيات الخيرية"، وهذا الإنجاز يؤكد مواصلة مسيرة التميز في الجمعية؛ حيث تعد هذه الجائزة المعيارية الوطنية واحدة من ٩ جوائز وإنجازات حققتها الجمعية خلال السنوات العشر من مسيرتها في خدمة ورعاية وتأهيل وتمكين الأيتام وأسرهم.

ونوه المجلس إلى ما حققته الجمعية من نجاحات في الحملة الإعلامية والتسويقية لشهر رمضان المبارك (حملة ادخر لآخرتك)، وقدم المجلس شكره وتقديره لكل الداعمين والشركاء والإعلاميين والمؤثرين الذين شاركوا في الحملة وكان لهم دور فاعل في تحقيق النجاح من أجل خدمة الأيتام واضطلاع الجمعية بدورها في رعايتهم.

وفي نهاية الاجتماع حدد المجلس موعد اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر، والذي سيعقد في ٨ يوليو ٢٠٢١م.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,689
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,169
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,315
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,922

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة