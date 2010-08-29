الهند.. ضبط شبكات لجمع وبيع الكمامات "من القمامة"

المتهمون اشتروا نحو 35 طناً من القفازات المستعملة

أعلنت السلطات الهندية ضبط شبكات لبيع الكمامات والقفازات الجراحية المستعملة، التي تجمع أحياناً من نفايات المستشفيات.

وقالت شرطة نافي بومباي، المدينة التوأم لبومباي، أمس الجمعة، إنها ضبطت 3.8 مليون قفاز جراحي مخصصة للاستخدام مرة واحدة، جرى غسلها وتجفيفها وتوضيبها لبيعها من جديد.

وفق وكالة "فرانس برس"، قال المحقق سوباش نيكام، إن الضالعين في هذه العمليات "اشتروا ما يقرب من 35 طناً من القفازات المستعملة من مستشفيات مختلفة، وكانوا يهمون لبيعها بأسعار مخفضة للتجار".

وأضاف أن هؤلاء "باعوا ما يتراوح بين 6 و10 آلاف قطعة، وكانوا على اتصال مع مشترين كثر آخرين لبيع الباقي".

وازداد الطلب على معدات الحماية الشخصية بدرجة كبيرة في هذا البلد العملاق، الذي يضم 1.3 مليار نسمة، مع تخطي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 3.45 مليون شخص و62 ألف وفاة.

وأشارت الوكالة إلى أنه لا يستطيع هنود كثر تكبد تكاليف شراء كمامات بجودة عالية، ويكتفون باستخدام محارم أو أوشحة لتغطية وجوههم.

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية بيهار، شرقي الهند، أنها فككت عدة عصابات في الأشهر الأخيرة، ضالعة في بيع كمامات مستعملة جرى جمعها من مستوعبات القمامة في المستشفيات.

حتى ما قبل جائحة "كوفيد 19"، كانت الهند تشهد تجارة مزدهرة في المعدات الطبية المستعملة، بما يشمل الإبر المعدة أصلاً للاستخدام مرة واحدة، والذي قد يؤدي تكرار استعمالها إلى تفشي أمراض خطرة؛ بينها الإيدز والتهاب الكبد.