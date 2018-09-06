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كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج تنظم برنامجاً تعريفياً لـ 500 طالب مستجد

يستهدف معرفة مواهب الطلاب وصقلها ويتضمن زيارة لقسم القبول ومقرات الأندية

أنهت كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج استعدادها لتنفيذ برنامج تعريفي لأكثر من 500 طالب مستجد، بإشراف من الدكتور مسفر بن محماس الدوسري المشرف العام على الكليات، ويستهدف البرنامج معرفة المواهب التي يتميز بها الطلاب والطالبات؛ لصقلها وتنميتها، كما يتضمن البرنامج زيارة لقسم القبول والتسجيل، ومقرات الأندية الطلابية.

وكان وكيل كلية المجتمع للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور لفاي السلمي قد ترأس الاجتماع التجهيزي للبرنامج التعريفي للطلاب المستجدين، كما قامت وكيلة كلية العلوم والدراسات الإنسانية الدكتورة فريدة عقيلي باجتماع مماثل لمناقشة فعاليات البرنامج التعريفي للطلبة المستجدين.

وتم خلال الاجتماعات وضع الخطط الإستراتيجية للبرنامج وتوزيع اللجان والتجهيزات النهائية لبدء تنفيذ فعاليات البرنامج التعريفي ستمتد لثلاثة أيام ابتداءً من مطلع الأسبوع القادم، إذ يتم خلالها تقديم عرض عن فعاليات البرنامج الذي تضمن عدداً من المناشط منها: محاضرة توعوية عن القوانين والأنظمة في الحياة الجامعية، وأخرى عن قسم القبول والتسجيل، وعرض عن وحدة الأنشطة الطلابية، وكذلك تعبئة نماذج؛ يتم خلاله معرفة المواهب التي يتميز بها الطلبة؛ لصقلها وتنميتها، كما يتضمن البرنامج زيارة لقسم القبول والتسجيل، ومقرات الأندية الطلابية، ويتخلل البرنامج التعريفي أيضاً لقاء أبوياً لسعادة المشرف على الكليات مع أبنائه الطلبة.

يذكر أن أكثر من 500 طالب وطالبة قبلوا هذا العام في كليات جامعة الأمير سطام في عدد من التخصصات العلمية والأدبية والدبلومات.

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كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج تنظم برنامجاً تعريفياً لـ 500 طالب مستجد
سبق

أنهت كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج استعدادها لتنفيذ برنامج تعريفي لأكثر من 500 طالب مستجد، بإشراف من الدكتور مسفر بن محماس الدوسري المشرف العام على الكليات، ويستهدف البرنامج معرفة المواهب التي يتميز بها الطلاب والطالبات؛ لصقلها وتنميتها، كما يتضمن البرنامج زيارة لقسم القبول والتسجيل، ومقرات الأندية الطلابية.

وكان وكيل كلية المجتمع للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور لفاي السلمي قد ترأس الاجتماع التجهيزي للبرنامج التعريفي للطلاب المستجدين، كما قامت وكيلة كلية العلوم والدراسات الإنسانية الدكتورة فريدة عقيلي باجتماع مماثل لمناقشة فعاليات البرنامج التعريفي للطلبة المستجدين.

وتم خلال الاجتماعات وضع الخطط الإستراتيجية للبرنامج وتوزيع اللجان والتجهيزات النهائية لبدء تنفيذ فعاليات البرنامج التعريفي ستمتد لثلاثة أيام ابتداءً من مطلع الأسبوع القادم، إذ يتم خلالها تقديم عرض عن فعاليات البرنامج الذي تضمن عدداً من المناشط منها: محاضرة توعوية عن القوانين والأنظمة في الحياة الجامعية، وأخرى عن قسم القبول والتسجيل، وعرض عن وحدة الأنشطة الطلابية، وكذلك تعبئة نماذج؛ يتم خلاله معرفة المواهب التي يتميز بها الطلبة؛ لصقلها وتنميتها، كما يتضمن البرنامج زيارة لقسم القبول والتسجيل، ومقرات الأندية الطلابية، ويتخلل البرنامج التعريفي أيضاً لقاء أبوياً لسعادة المشرف على الكليات مع أبنائه الطلبة.

يذكر أن أكثر من 500 طالب وطالبة قبلوا هذا العام في كليات جامعة الأمير سطام في عدد من التخصصات العلمية والأدبية والدبلومات.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
11:04 PM

كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج تنظم برنامجاً تعريفياً لـ 500 طالب مستجد

يستهدف معرفة مواهب الطلاب وصقلها ويتضمن زيارة لقسم القبول ومقرات الأندية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أنهت كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج استعدادها لتنفيذ برنامج تعريفي لأكثر من 500 طالب مستجد، بإشراف من الدكتور مسفر بن محماس الدوسري المشرف العام على الكليات، ويستهدف البرنامج معرفة المواهب التي يتميز بها الطلاب والطالبات؛ لصقلها وتنميتها، كما يتضمن البرنامج زيارة لقسم القبول والتسجيل، ومقرات الأندية الطلابية.

وكان وكيل كلية المجتمع للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور لفاي السلمي قد ترأس الاجتماع التجهيزي للبرنامج التعريفي للطلاب المستجدين، كما قامت وكيلة كلية العلوم والدراسات الإنسانية الدكتورة فريدة عقيلي باجتماع مماثل لمناقشة فعاليات البرنامج التعريفي للطلبة المستجدين.

وتم خلال الاجتماعات وضع الخطط الإستراتيجية للبرنامج وتوزيع اللجان والتجهيزات النهائية لبدء تنفيذ فعاليات البرنامج التعريفي ستمتد لثلاثة أيام ابتداءً من مطلع الأسبوع القادم، إذ يتم خلالها تقديم عرض عن فعاليات البرنامج الذي تضمن عدداً من المناشط منها: محاضرة توعوية عن القوانين والأنظمة في الحياة الجامعية، وأخرى عن قسم القبول والتسجيل، وعرض عن وحدة الأنشطة الطلابية، وكذلك تعبئة نماذج؛ يتم خلاله معرفة المواهب التي يتميز بها الطلبة؛ لصقلها وتنميتها، كما يتضمن البرنامج زيارة لقسم القبول والتسجيل، ومقرات الأندية الطلابية، ويتخلل البرنامج التعريفي أيضاً لقاء أبوياً لسعادة المشرف على الكليات مع أبنائه الطلبة.

يذكر أن أكثر من 500 طالب وطالبة قبلوا هذا العام في كليات جامعة الأمير سطام في عدد من التخصصات العلمية والأدبية والدبلومات.

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