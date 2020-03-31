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"مدني نجران" يدعو للحيطة والحذر من موجة الغبار المستمرة

شدد على ضرورة التزام المنازل إلا للضرورة وارتداء الكمام الطبي

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى توخي الحيطة والحذر بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تشير لاستمرار تأثر منطقة نجران بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية .

وشددت على ضرورة اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة حفاظاً على سلامتهم وارتداء الكمام الطبي في حال الخروج ومتابعة النشرات الجوية التي تصدر بشكل دائم للاطلاع على آخر التحذيرات فيما يتعلق بموجات الغبار.

وأشارت إلى أهمية اتباع التعليمات الطبية لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموماً، والتأكد من توفر الأدوية الطبية اللازمة لهم، و‏عدم التعرض المباشر للأتربة والغبار ، والحذر عند السفر في الطرق السريعة ‏نتيجة لتدني الرؤية المتوقعة.

مديرية الدفاع المدني منطقة نجران نشاط في الرياح السطحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني نجران" يدعو للحيطة والحذر من موجة الغبار المستمرة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى توخي الحيطة والحذر بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تشير لاستمرار تأثر منطقة نجران بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية .

وشددت على ضرورة اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة حفاظاً على سلامتهم وارتداء الكمام الطبي في حال الخروج ومتابعة النشرات الجوية التي تصدر بشكل دائم للاطلاع على آخر التحذيرات فيما يتعلق بموجات الغبار.

وأشارت إلى أهمية اتباع التعليمات الطبية لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموماً، والتأكد من توفر الأدوية الطبية اللازمة لهم، و‏عدم التعرض المباشر للأتربة والغبار ، والحذر عند السفر في الطرق السريعة ‏نتيجة لتدني الرؤية المتوقعة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:04 PM

"مدني نجران" يدعو للحيطة والحذر من موجة الغبار المستمرة

شدد على ضرورة التزام المنازل إلا للضرورة وارتداء الكمام الطبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى توخي الحيطة والحذر بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تشير لاستمرار تأثر منطقة نجران بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية .

وشددت على ضرورة اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة حفاظاً على سلامتهم وارتداء الكمام الطبي في حال الخروج ومتابعة النشرات الجوية التي تصدر بشكل دائم للاطلاع على آخر التحذيرات فيما يتعلق بموجات الغبار.

وأشارت إلى أهمية اتباع التعليمات الطبية لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموماً، والتأكد من توفر الأدوية الطبية اللازمة لهم، و‏عدم التعرض المباشر للأتربة والغبار ، والحذر عند السفر في الطرق السريعة ‏نتيجة لتدني الرؤية المتوقعة.

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