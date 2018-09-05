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محافظ جدة يكرم 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله من طلاب جمعية "خيركم"

بحضور عدد من الوجهاء ورجال الأعمال والدبلوماسيين

كرّم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مساء اليوم 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله من طلاب جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن بالمحافظة وذلك خلال الحفل السنوي (إكرام 39) والذي حضره عدد من الوجهاء ورجال الأعمال والدبلوماسيين بجدة.

ورفع رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولسمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ونائبه الأمير عبدالله بن بندر والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا (حفظهم الله) أحر التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح الذي تحقق لحج هذا العام 1439هـ بفضل الله ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وبيّن رئيس خيركم أن الجمعية وضعت ضمن أهدافها الاستراتيجية الاهتمام بالشباب، والفتيات وتكوين بيئة جاذبة لهم وتربية قرآنية في حلقات التحفيظ، وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، والتمسك بتعاليمه، وفق منهج الوسطية المعتدل وتحصينهم من الغلو والتطرف، وتربيتهم على قيم الوسطية والاعتدال، وتنمية وتعزيز الوازع الديني والوطني بطاعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة والعمل يداً واحدة لبناء المجتمع وعمارة الأرض ، موضحاً أن خيركم تعد أول جمعية خيرية تقدم دورات في الأمن الفكري لمنسوبيها وتقيم ملتقيات متخصصة لذلك.

وذكر المهندس حنفي أن خيركم قدمت هذا العام العديد من البرامج النوعية في تعليم القرآن الكريم وأتاحت خيارات تعليمية متعددة: في الحلقات والفصول، وفي الجهات الحكومية والخاصة، ولذوي الاحتياجات الخاصة رجالا ونساءً كباراً وصغاراً، وعبر حلقاتها الإلكترونية والهاتفية والأجهزة الذكية، مما رفع عدد المستفيدين من خدماتها إلى أكثر من (700,000) مستفيد ومستفيدة على مستوى العالم.

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محافظ جدة يكرم 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله من طلاب جمعية "خيركم"
سبق

كرّم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مساء اليوم 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله من طلاب جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن بالمحافظة وذلك خلال الحفل السنوي (إكرام 39) والذي حضره عدد من الوجهاء ورجال الأعمال والدبلوماسيين بجدة.

ورفع رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولسمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ونائبه الأمير عبدالله بن بندر والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا (حفظهم الله) أحر التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح الذي تحقق لحج هذا العام 1439هـ بفضل الله ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وبيّن رئيس خيركم أن الجمعية وضعت ضمن أهدافها الاستراتيجية الاهتمام بالشباب، والفتيات وتكوين بيئة جاذبة لهم وتربية قرآنية في حلقات التحفيظ، وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، والتمسك بتعاليمه، وفق منهج الوسطية المعتدل وتحصينهم من الغلو والتطرف، وتربيتهم على قيم الوسطية والاعتدال، وتنمية وتعزيز الوازع الديني والوطني بطاعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة والعمل يداً واحدة لبناء المجتمع وعمارة الأرض ، موضحاً أن خيركم تعد أول جمعية خيرية تقدم دورات في الأمن الفكري لمنسوبيها وتقيم ملتقيات متخصصة لذلك.

وذكر المهندس حنفي أن خيركم قدمت هذا العام العديد من البرامج النوعية في تعليم القرآن الكريم وأتاحت خيارات تعليمية متعددة: في الحلقات والفصول، وفي الجهات الحكومية والخاصة، ولذوي الاحتياجات الخاصة رجالا ونساءً كباراً وصغاراً، وعبر حلقاتها الإلكترونية والهاتفية والأجهزة الذكية، مما رفع عدد المستفيدين من خدماتها إلى أكثر من (700,000) مستفيد ومستفيدة على مستوى العالم.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
09:40 PM

محافظ جدة يكرم 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله من طلاب جمعية "خيركم"

بحضور عدد من الوجهاء ورجال الأعمال والدبلوماسيين

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عبدالله الراجحي - جدة
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كرّم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مساء اليوم 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله من طلاب جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن بالمحافظة وذلك خلال الحفل السنوي (إكرام 39) والذي حضره عدد من الوجهاء ورجال الأعمال والدبلوماسيين بجدة.

ورفع رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولسمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ونائبه الأمير عبدالله بن بندر والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا (حفظهم الله) أحر التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح الذي تحقق لحج هذا العام 1439هـ بفضل الله ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وبيّن رئيس خيركم أن الجمعية وضعت ضمن أهدافها الاستراتيجية الاهتمام بالشباب، والفتيات وتكوين بيئة جاذبة لهم وتربية قرآنية في حلقات التحفيظ، وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، والتمسك بتعاليمه، وفق منهج الوسطية المعتدل وتحصينهم من الغلو والتطرف، وتربيتهم على قيم الوسطية والاعتدال، وتنمية وتعزيز الوازع الديني والوطني بطاعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة والعمل يداً واحدة لبناء المجتمع وعمارة الأرض ، موضحاً أن خيركم تعد أول جمعية خيرية تقدم دورات في الأمن الفكري لمنسوبيها وتقيم ملتقيات متخصصة لذلك.

وذكر المهندس حنفي أن خيركم قدمت هذا العام العديد من البرامج النوعية في تعليم القرآن الكريم وأتاحت خيارات تعليمية متعددة: في الحلقات والفصول، وفي الجهات الحكومية والخاصة، ولذوي الاحتياجات الخاصة رجالا ونساءً كباراً وصغاراً، وعبر حلقاتها الإلكترونية والهاتفية والأجهزة الذكية، مما رفع عدد المستفيدين من خدماتها إلى أكثر من (700,000) مستفيد ومستفيدة على مستوى العالم.

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