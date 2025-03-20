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النائب العام: كلمة خادم الحرمين خارطة طريق لعبور الإنسانية جمعاء لبر السلامة والأمان

الملك شخّص ولخّص مرحلة صعبة من تاريخ العالم

ثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مضامين الكلمة الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي وجهها للمواطنين والمقيمين والعالم أجمع، فبعطف وإحساس الراعي الرحيم برعيته والإنسانية جمعاء شخّص ولخّص _ أيده الله _ مرحلة صعبة من تاريخ العالم، ورسم خارطة طريق لعبور هذه المرحلة بسلام وأمان، مصارحة رفيعة ومعالجة دقيقة وطمأنة عميقة.

كما أثنى على ما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات احترازية وتدابير وقائية، وقرارات استباقية وتعليمات استشرافية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، أثبتت جدارتها وكفاءتها في إدارة مخاطر الأزمة.

وأكد النائب العام أن كلمة خادم الحرمين الشريفين_ وفقه الله _ تحمّل الجميع مسؤوليات مشتركة في ظل توقيت عالمي حرج، حفاظاً على صحة وسلامة الإنسانية جمعاء.

وبيّن أن النيابة العامة مستمرة بكل همة وعزيمة في مواصلة أعمالها وبذل قصارى جهدها برفع أقصى درجات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة هذه الجائحة العالمية، وتقديم خدماتها للمراجعين والمستفيدين عن بُعد حرصاً على سلامة صحتهم، وبث الوعي لدى أفراد المجتمع بضرورة التعاون التام والإلتزام بكافة القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وتعزيز أوجه التضافر والتكاتف مع الجهات المعنية في هذا الصدد.

وفي الختام سأل النائب العام، الله العلي القدير العون والتوفيق لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظهما بحفظه وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يصرف

النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

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النائب العام: كلمة خادم الحرمين خارطة طريق لعبور الإنسانية جمعاء لبر السلامة والأمان
سبق

ثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مضامين الكلمة الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي وجهها للمواطنين والمقيمين والعالم أجمع، فبعطف وإحساس الراعي الرحيم برعيته والإنسانية جمعاء شخّص ولخّص _ أيده الله _ مرحلة صعبة من تاريخ العالم، ورسم خارطة طريق لعبور هذه المرحلة بسلام وأمان، مصارحة رفيعة ومعالجة دقيقة وطمأنة عميقة.

كما أثنى على ما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات احترازية وتدابير وقائية، وقرارات استباقية وتعليمات استشرافية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، أثبتت جدارتها وكفاءتها في إدارة مخاطر الأزمة.

وأكد النائب العام أن كلمة خادم الحرمين الشريفين_ وفقه الله _ تحمّل الجميع مسؤوليات مشتركة في ظل توقيت عالمي حرج، حفاظاً على صحة وسلامة الإنسانية جمعاء.

وبيّن أن النيابة العامة مستمرة بكل همة وعزيمة في مواصلة أعمالها وبذل قصارى جهدها برفع أقصى درجات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة هذه الجائحة العالمية، وتقديم خدماتها للمراجعين والمستفيدين عن بُعد حرصاً على سلامة صحتهم، وبث الوعي لدى أفراد المجتمع بضرورة التعاون التام والإلتزام بكافة القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وتعزيز أوجه التضافر والتكاتف مع الجهات المعنية في هذا الصدد.

وفي الختام سأل النائب العام، الله العلي القدير العون والتوفيق لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظهما بحفظه وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يصرف

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
03:08 PM

النائب العام: كلمة خادم الحرمين خارطة طريق لعبور الإنسانية جمعاء لبر السلامة والأمان

الملك شخّص ولخّص مرحلة صعبة من تاريخ العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مضامين الكلمة الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي وجهها للمواطنين والمقيمين والعالم أجمع، فبعطف وإحساس الراعي الرحيم برعيته والإنسانية جمعاء شخّص ولخّص _ أيده الله _ مرحلة صعبة من تاريخ العالم، ورسم خارطة طريق لعبور هذه المرحلة بسلام وأمان، مصارحة رفيعة ومعالجة دقيقة وطمأنة عميقة.

كما أثنى على ما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات احترازية وتدابير وقائية، وقرارات استباقية وتعليمات استشرافية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، أثبتت جدارتها وكفاءتها في إدارة مخاطر الأزمة.

وأكد النائب العام أن كلمة خادم الحرمين الشريفين_ وفقه الله _ تحمّل الجميع مسؤوليات مشتركة في ظل توقيت عالمي حرج، حفاظاً على صحة وسلامة الإنسانية جمعاء.

وبيّن أن النيابة العامة مستمرة بكل همة وعزيمة في مواصلة أعمالها وبذل قصارى جهدها برفع أقصى درجات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة هذه الجائحة العالمية، وتقديم خدماتها للمراجعين والمستفيدين عن بُعد حرصاً على سلامة صحتهم، وبث الوعي لدى أفراد المجتمع بضرورة التعاون التام والإلتزام بكافة القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وتعزيز أوجه التضافر والتكاتف مع الجهات المعنية في هذا الصدد.

وفي الختام سأل النائب العام، الله العلي القدير العون والتوفيق لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظهما بحفظه وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يصرف

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