"طالبان" تدعو الدول إلى استئناف عمل سفاراتها في كابول
"ديلاوار" قال: لا يوجد تهديد للدبلوماسيين
دعت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، الدول الأجنبية إلى استئناف عمل سفاراتها في كابول، بعدما أغلقت أغلب البعثات الدولية أبوابها.
وقال المسؤول في الحركة شهاب الدين ديلاوار: "نرحب بقرار عدد من الدول الإبقاء على بعثاتهم في كابول، وندعو من غادروا لاستئناف عمل سفاراتهم، فلا يوجد تهديد للدبلوماسيين"، وفقاً لـ"فرانس 24".
"طالبان" تدعو الدول إلى استئناف عمل سفاراتها في كابول
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-31
دعت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، الدول الأجنبية إلى استئناف عمل سفاراتها في كابول، بعدما أغلقت أغلب البعثات الدولية أبوابها.
وقال المسؤول في الحركة شهاب الدين ديلاوار: "نرحب بقرار عدد من الدول الإبقاء على بعثاتهم في كابول، وندعو من غادروا لاستئناف عمل سفاراتهم، فلا يوجد تهديد للدبلوماسيين"، وفقاً لـ"فرانس 24".
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
07:39 PM
"طالبان" تدعو الدول إلى استئناف عمل سفاراتها في كابول
"ديلاوار" قال: لا يوجد تهديد للدبلوماسيين
دعت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، الدول الأجنبية إلى استئناف عمل سفاراتها في كابول، بعدما أغلقت أغلب البعثات الدولية أبوابها.
وقال المسؤول في الحركة شهاب الدين ديلاوار: "نرحب بقرار عدد من الدول الإبقاء على بعثاتهم في كابول، وندعو من غادروا لاستئناف عمل سفاراتهم، فلا يوجد تهديد للدبلوماسيين"، وفقاً لـ"فرانس 24".