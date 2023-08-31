"طالبان" تدعو الدول إلى استئناف عمل سفاراتها في كابول

"ديلاوار" قال: لا يوجد تهديد للدبلوماسيين

دعت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، الدول الأجنبية إلى استئناف عمل سفاراتها في كابول، بعدما أغلقت أغلب البعثات الدولية أبوابها.

وقال المسؤول في الحركة شهاب الدين ديلاوار: "نرحب بقرار عدد من الدول الإبقاء على بعثاتهم في كابول، وندعو من غادروا لاستئناف عمل سفاراتهم، فلا يوجد تهديد للدبلوماسيين"، وفقاً لـ"فرانس 24".