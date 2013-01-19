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خلال 3 أشهر.. 130 ألف يمني أدوا مناسك العمرة

وزير الأوقاف يكشف الأسباب وراء زيادة الإقبال

كشف وزير الأوقاف اليمني، الدكتور أحمد عطية، أن عدد اليمنيين الذين أدوا مناسك العمرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تجاوز 130 ألف يمني.

وقال "عطية": افتُتح نحو 260 مكتباً ووكالة حج وعمرة في مختلف مناطق اليمن التي تقع تحت سيطرة الشرعية أو الحوثيين، بعيداً عن الجانب السياسي.

وخلال حواره مع "الشرق الأوسط"، أضاف: أربعة عوامل رئيسية ساعدت هذه الأعداد على الإقبال على العمرة؛ أولها الانخفاض الكبير في الأسعار؛ حيث كانت القيمة ثلاثة آلاف ريال سعودي وأصبحت 300 ريال فقط.

وأردف: مدة العمرة التي أصبحت شهراً كاملاً بعد أن كانت 15 يوماً فقط، كما أن التأشيرة كانت تلصق على الجواز بعد أن يودع في السفارة السعودية، ثم أصبحت تأشيرة إلكترونية لأول مرة في اليمن، وترسل خلال خمس دقائق.

وتابع: العامل الرابع هو أن العمرة الآن أصبحت سياحية؛ فبعد أن كانت محصورة في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ أصبح بإمكان المعتمر اليوم التجول في أي منطقة من مناطق المملكة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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خلال 3 أشهر.. 130 ألف يمني أدوا مناسك العمرة
سبق

كشف وزير الأوقاف اليمني، الدكتور أحمد عطية، أن عدد اليمنيين الذين أدوا مناسك العمرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تجاوز 130 ألف يمني.

وقال "عطية": افتُتح نحو 260 مكتباً ووكالة حج وعمرة في مختلف مناطق اليمن التي تقع تحت سيطرة الشرعية أو الحوثيين، بعيداً عن الجانب السياسي.

وخلال حواره مع "الشرق الأوسط"، أضاف: أربعة عوامل رئيسية ساعدت هذه الأعداد على الإقبال على العمرة؛ أولها الانخفاض الكبير في الأسعار؛ حيث كانت القيمة ثلاثة آلاف ريال سعودي وأصبحت 300 ريال فقط.

وأردف: مدة العمرة التي أصبحت شهراً كاملاً بعد أن كانت 15 يوماً فقط، كما أن التأشيرة كانت تلصق على الجواز بعد أن يودع في السفارة السعودية، ثم أصبحت تأشيرة إلكترونية لأول مرة في اليمن، وترسل خلال خمس دقائق.

وتابع: العامل الرابع هو أن العمرة الآن أصبحت سياحية؛ فبعد أن كانت محصورة في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ أصبح بإمكان المعتمر اليوم التجول في أي منطقة من مناطق المملكة.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
04:48 PM

خلال 3 أشهر.. 130 ألف يمني أدوا مناسك العمرة

وزير الأوقاف يكشف الأسباب وراء زيادة الإقبال

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فهد كاملي - الحد الجنوبي
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كشف وزير الأوقاف اليمني، الدكتور أحمد عطية، أن عدد اليمنيين الذين أدوا مناسك العمرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تجاوز 130 ألف يمني.

وقال "عطية": افتُتح نحو 260 مكتباً ووكالة حج وعمرة في مختلف مناطق اليمن التي تقع تحت سيطرة الشرعية أو الحوثيين، بعيداً عن الجانب السياسي.

وخلال حواره مع "الشرق الأوسط"، أضاف: أربعة عوامل رئيسية ساعدت هذه الأعداد على الإقبال على العمرة؛ أولها الانخفاض الكبير في الأسعار؛ حيث كانت القيمة ثلاثة آلاف ريال سعودي وأصبحت 300 ريال فقط.

وأردف: مدة العمرة التي أصبحت شهراً كاملاً بعد أن كانت 15 يوماً فقط، كما أن التأشيرة كانت تلصق على الجواز بعد أن يودع في السفارة السعودية، ثم أصبحت تأشيرة إلكترونية لأول مرة في اليمن، وترسل خلال خمس دقائق.

وتابع: العامل الرابع هو أن العمرة الآن أصبحت سياحية؛ فبعد أن كانت محصورة في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ أصبح بإمكان المعتمر اليوم التجول في أي منطقة من مناطق المملكة.

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