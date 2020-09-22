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خوفًا من "كورونا".. اللجنة المنظمة لدوري الأبطال تلغي مؤتمر مدرب الهلال

اشتباه ظهور إصابات جديدة بين عناصر الأزرق

قررت اللجنة المنظمة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 والمقامة منافساتها هذه الأيام في العاصمة القطرية الدوحة، إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الهلال، المقرر اليوم الثلاثاء، للحديث عن مباراة شباب الأهلي دبي والهلال في الجولة 6 من - دور المجموعات - وذلك بسبب جائحة كورونا.

ويأتي قرار إلغاء المنظمين بإلغاء المؤتمر لمدرب الهلال، بسبب خضوع عناصر الفريق الأزرق للفحص الطبي، بعد الاشتباه في ظهور إصابات جديدة بين عناصر الفريق .

دوري أبطال آسيا لكرة القدم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خوفًا من "كورونا".. اللجنة المنظمة لدوري الأبطال تلغي مؤتمر مدرب الهلال
سبق

قررت اللجنة المنظمة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 والمقامة منافساتها هذه الأيام في العاصمة القطرية الدوحة، إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الهلال، المقرر اليوم الثلاثاء، للحديث عن مباراة شباب الأهلي دبي والهلال في الجولة 6 من - دور المجموعات - وذلك بسبب جائحة كورونا.

ويأتي قرار إلغاء المنظمين بإلغاء المؤتمر لمدرب الهلال، بسبب خضوع عناصر الفريق الأزرق للفحص الطبي، بعد الاشتباه في ظهور إصابات جديدة بين عناصر الفريق .

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
02:57 PM

خوفًا من "كورونا".. اللجنة المنظمة لدوري الأبطال تلغي مؤتمر مدرب الهلال

اشتباه ظهور إصابات جديدة بين عناصر الأزرق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت اللجنة المنظمة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 والمقامة منافساتها هذه الأيام في العاصمة القطرية الدوحة، إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الهلال، المقرر اليوم الثلاثاء، للحديث عن مباراة شباب الأهلي دبي والهلال في الجولة 6 من - دور المجموعات - وذلك بسبب جائحة كورونا.

ويأتي قرار إلغاء المنظمين بإلغاء المؤتمر لمدرب الهلال، بسبب خضوع عناصر الفريق الأزرق للفحص الطبي، بعد الاشتباه في ظهور إصابات جديدة بين عناصر الفريق .

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