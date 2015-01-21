بالصور .. أمير القصيم يتفقد "تراث شقراء" ويكرم 53 فائزًا في جائزة الجميح

زار قصور السبيعي والعيسى والجميح.. وتجول في المتحف ودار التراث

تصوير: عبدالعزيز المهنا

كرَّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ٥٣ فائزًا في جائزة الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم في عامها السابع عشر، وذلك بقاعة مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شقراء.

حضر الاحتفال الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ومحافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ونائب مجلس إدارة الجائزة الوجيه حمد بن عبدالعزيز الجميح، والمهندس عبدالله الحصين، ومستشار أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميح، وماجد بن إبراهيم الجميح، وفيصل بن عبدالعزيز الجميح، والشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري، وأعضاء مجلس إدارة الجائزة، ورؤساء الدوائر الحكومية، وأعيان المحافظة، وأولياء الأمور.

وكان الأمير قد قام بزيارة لعدد من المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية مطلعًا على العديد القصور التاريخية. وقد بدأ الجولة بزيارة قصر السبيعي التاريخي الذي يُعد مَعلمًا من معالم التراث الوطني لأهميته التاريخية؛ إذ أقام به المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - مدة عشرين يومًا، وتجلى المكان بزخارف وأعمال فنية للأعمدة والجدران باستخدام مواد من البيئة المحلية من طين وأخشاب وحجر وغيرها، إضافة إلى مخطوطات ورسومات تراثية. وبُني القصر في عام 1327هـ، ويتكون من 32 غرفة، ويحتوي على مقتنيات تاريخية قديمة؛ إذ كان القصر مقرًّا لبيت المال في عهد الملك المؤسس، ومقرًّا رسميًّا في تلك الفترة التاريخية لاستقبال الملك عبدالعزيز - رحمه الله - أثناء مروره بشقراء، أو عند ذهابه للأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج.

وكان البيت موقعًا لتجهيز الجيوش التي تمرُّ بشقراء أثناء مرحلة التوحيد، إضافة لاستقبال الوفود الرسمية. كما قام الوفد المرافق له بزيارة لقصر العيسى الأثري الذي أبهر الجميع ببنائه، وخصوصًا مجلسه، وطريقة بنائه المختلفة عن النمط السائد؛ إذ استخدمت فيه العقود بدلاً من الأعمدة. ويرجع تشييد قصر العيسى إلى عام ١٣٠٩هـ، وتم بناؤه على يد بنائين مهرة، لهم خبرة في هذا المجال، وذلك بإشراف من صاحب القصر أحد تجار وأعيان شقراء الشيخ سعود بن محمد بن عيسى -رحمه الله-، الذي حرص على سعة مجلسه، وارتفاع سقفه، وإحكام بنائه.

وتوجَّه الجميع لقلب القرية التاريخية في زيارة لقصر آل جميح الذي يستقبل السياح والزوار على طول العام؛ إذ يستقبل الضيوف المشرف على القصر عبدالعزيز البخيتي في مجلسه الشاسع، ويتجول بهم في أركانه، ويعرفهم على مرافقه، ويشرح لهم كيفية الحياة عند الآباء والأجداد.

بعد ذلك توجه أمير القصيم لسوق حليوة العريق الذي بُني عام 1350هـ تقريبًا، وهو سوق كبير وواسع، زادت محاله على المائة محل لبيع القطع الأثرية والمزاد، بل إن الدولة العثمانية كانت تشتري خيولها أو جمالها منه.. وهذا مما يدلل على مكانة شقراء التجارية التي كانت تتمتع بها في الجزيرة عامة.

ثم قام سموه بجولة في متحف شقراء؛ إذ يقع متحف شقراء في موقع متميز وشامخ البينان بين المباني التراثية القديمة. والمتحف تأسس عام 1438هـ على مساحة 455م تقريبًا، ويحتوي على مجموعة كبيرة من القطع الأثرية النادرة التي تحكي حقبة زمنية من دروع ومدافع وعملات، إضافة لمجلس للضيافة.

بعد ذلك توجه الجميع إلى شمال القرية التاريخية؛ ليتجولوا في دار التراث التي افتتحت مؤخرًا في القرية، وتشتمل على عدد هائل من وثائق التاريخ، ويشرف عليها الدكتور عبداللطيف الحميد.

ثم توجه سموه لرعاية حفل جائزة الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن، وعُزف السلام الملكي فور وصوله مقر الحفل، تلا ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الطالب عبدالعزيز السماعيل، بعد ذلك قدم مدير تعليم شقراء الدكتور خالد الشبانة كلمة بهذه المناسبة، ثم قدم الطالب راشد بن خالد الراشد كلمة المتفوقين، رحب من خلالها بحضور ورعاية سمو أمير منطقة القصيم للجائزة، منوهًا بالدعم الذي يتلقاه أبناء هذا الوطن المتفوقون من قياداتهم ـ حفظهم الله ـ. مشيرًا إلى أن ما قدمه المتفوقون هو أحد الأعمال التي تسهم في بناء الوطن وتنميته بعلمهم وتعلمهم وتفوقهم الدائم. مقدمًا شكره وتقديره لأسرة الجميح ولكافة من بذل وقدم تشجيعًا وتحفيزًا؛ لكي يصل المتفوقون إلى هذا المستوى من العلم والنجاح، سائلاً المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع لكل خير.

ثم أُلقيت قصيدة وطنية فصحى للشاعر العقيد الدكتور صالح بن سعد العمري. تلا ذلك كلمة أصحاب الجائزة، قدمها نائب رئيس مجلس الجائزة الوجيه حمد بن عبدالعزيز الجميح الذي بيَّن من خلالها أن دعم ورعاية سمو أمير منطقة القصيم للجائزة ينعكسان على شحذ النفوس والهمم لمواصلة التفوق والعطاء. مؤكدًا أهمية أن يضع المتفوقون والمتفوقات كافة أمام أعينهم أن التفوق هو مطلب ذوي الهمم العالية من أبناء الوطن الأوفياء، وأن رعاية سمو أمير منطقة القصيم هي امتداد لحرص القيادة ـ أيدها الله ـ لتعزيز إبداعات أبنائنا الطلاب والطالبات؛ كونهم أمل الوطن الذين يحملون راية العلم والبناء. مقدمًا شكره للأسرة التعليمية كافة بمحافظة شقراء على جهودهم، ولكل من عمل واجتهد في مجلس أمناء الجائزة وآباء وأمهات الطلاب والطالبات المتفوقين كافة.

بعد ذلك استمع الحضور لنشيد احتفالي بعنوان "سعودي ورأسي في السماء" من كلمات عضو مجلس الشورى السابق الشاعر الدكتور إبراهيم أبو عباة.

تلا ذلك كلمة راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الذي أكد سروره بزيارة محافظة غالية على قلوب الجميع، مشيدًا بهذا الحراك العلمي لدعم التفوق والمتفوقين الذي أصبح يقدَّم على مستوى هذه الجوائز بالعديد من العطاء من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه عبر دعمهم وتشجيعهم لتفوق أبناء الوطن. مقدمًا شكره وتقديره للوجيه محمد بن عبدالعزيز الجميح والوجيه حمد بن عبدالعزيز الجميح على هذا التاريخ المجيد لهذه الجائزة التي أصبحت منارة في محافظة شقراء.

وقال الأمير فيصل بن مشعل: محافظة شقراء من المواقع التي تمتلك عمقًا تاريخيًّا وعراقة كبيرة، وأنجبت العديد من الرجال الذين أسهموا بوقفاتهم التاريخية المخلدة مع الملك المؤسس ـ طيب الله ثراه ـ. مؤكدًا أن هذه المحافظة ومحافظات الوطن كافة قدمت عملاً خيرًا وناصعًا في خدمة الوطن ونمائه. مباركًا للجميع من طلاب وأولياء أمور هذا التميز والتفوق في هذه الجائزة التي أصبحت سمة من سمات كل منطقة ومحافظة؛ إذ أصبح رجال الأعمال يتسابقون على دعم هذه الجوائز. مبينًا أن تلك الجوائز تدل على عمق الإيمان بأهمية العلم، وأنه السبيل الوحيد لرقي الأمم عبر أبناء الوطن من قلوب نابعة بإيمان قوي بأهمية العلم والتعلم.

وبارك سموه مثل هذه المبادرات المباركة الكريمة التي يقدم من خلالها أبناء الوطن كل غالٍ ونفيس لتشجيع العلم وتنميته بين أبنائه. وأضاف أمير منطقة القصيم قائلاً: "أقترح على القائمين على الجائزة إمكانية فتح فرع في الجائزة لمسار الأمن الفكري الذي يعتبر من أهم الفروع التي يكافح بها أبناء الوطن ما يواجه هذه البلاد المباركة من غزو فكري، إضافة إلى فرع آخر لمسار علم الترجمة الذي ينعكس من خلاله تقديم وبث ما تمتلكه هذه البلاد المباركة من علم وعلوم ومنتجات ثقافية لأنحاء العالم والأمم الأخرى كافة التي ستسهم ـ بإذن الله ـ بشكل كبير في انتشار منهج هذه البلاد وعلمها، وثقافة أبنائها على مستوى العالم أجمع".

وتابع: "ما شاهدت في محافظة شقراء من أماكن تاريخية وعلمية وأثرية، قُدمت من أبناء السعودية كافة، يعكس ما يمتاز به الوطن من وحدة وعلم، وعمق تاريخي كبير، تُرجم على أرض الواقع في وطن واحد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ". وأردف: "الإنسان يفتخر ويعتز بما تمتاز به هذه البلاد المباركة من وحدة وطنية وقلوب متحدة، تسعى دائمًا لحمايته وحفظه". سائلاً المولى -عز وجل- أن يبارك في الجهود، وأن يخلف على أسرة الجميح ما أنفقوه في مجال التفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم 53 طالبًا متفوقًا في مسار التفوق العلمي وحفظ القرآن والابتكار والفن التشكيلي، وكرم سموه أعضاء مجلس إدارة الجائزة على جهودهم وما يقدمونه من عمل تجاه أبنائهم الطلاب والطالبات، كما تسلم درعًا تذكارية بهذه المناسبة.