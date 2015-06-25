"الحج": مدة سداد رسوم "الحاج" 3 ساعات وإلا تذهب الفرصة

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للسداد أو تذهب الفرصة لشخص آخر.
وأشارت الوزارة إلى أن من تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19.
أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للسداد أو تذهب الفرصة لشخص آخر.
وأشارت الوزارة إلى أن من تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19.
أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للسداد أو تذهب الفرصة لشخص آخر.
وأشارت الوزارة إلى أن من تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19.
أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للسداد أو تذهب الفرصة لشخص آخر.
وأشارت الوزارة إلى أن من تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19.