وأشارت الوزارة إلى أن من تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19.

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للسداد أو تذهب الفرصة لشخص آخر.

"الحج": مدة سداد رسوم "الحاج" 3 ساعات وإلا تذهب الفرصة متعب البقمي سبق 2021-06-25 أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للسداد أو تذهب الفرصة لشخص آخر. وأشارت الوزارة إلى أن من تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 03:45 PM

"الحج": مدة سداد رسوم "الحاج" 3 ساعات وإلا تذهب الفرصة من تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19





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أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للسداد أو تذهب الفرصة لشخص آخر.

وأشارت الوزارة إلى أن من تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19.