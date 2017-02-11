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طالبات الرياض يحصدن الذهب بمسابقة المشروع الوطني للتصاميم بجازان

خمس ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وأربع برونزيات في مسارات المسابقة

حققت طالبات تعليم الرياض مراكز متقدمة في مسابقة المشروع الوطني للتصاميم العلمية والتقنية على مستوى المملكة التي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.

وقد حصدت طالبات "تعليم الرياض" خمس ميداليات ذهبية وثلاث فضية وأربع برونزية في مسارات المسابقة الثلاث وهي مسار صناعة المواقع الإلكترونية، ومسار الطباعة ثلاثية الأبعاد ومسار المشاريع الإبداعية للروبوت.

وبهذه المناسبة، هنّأ مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرّياض حمد بن ناصر الوهيبي حصول الطالبات الفائزات على مراكز مُتقدِّمة في هذه المسابقة، راجياً لهنّ دوام التألق في حياتهن العلمية؛ خدمةً لدينهن ووطنهن بوصفهن الوجه المُشرق لمملكتنا الحبيبة والصورة الحقيقية التي تُجسِّد الطموح الواعد في أجمل معانيه.

من جانبها، أوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية فتح بنت عبدالله العرفج أن الهدف من المسابقة تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالبات وصقلها وتطويرها عبر التنافس الإيجابي المُحفِّز مع منحهن الفُرَص للتفكير والتخطيط من أجل القيام بمشاريع علمية مستقبلية وإعدادهن للتفاعل العلمي والتربوي والاجتماعي من خلال اللقاءات العلمية الهادفة والإسهام في بناء جيل قادر على بناء المعرفة والتعامل مع العالم بلغة علمية.

وهنأت "العرفج" الطالبات الفائزات وأسرهن بهذا الإنجاز الذي هو ثمرة جهودهن ودعم ومتابعة أسرهن، مشيرةً إلى أنهن عماد الوطن وغراسه المُثمر، وهُنَّ بحقِّ من يمثلنه تمثيلاً مشرفاً في المناسبات الإقليمية والدولية.

من جهتها، أوضحت مديرة نشاط الطالبات بالرياض الدكتورة إيمان الدريهم أن عدد الطالبات المشاركات في المسابقة بلغ 200 طالبة على مستوى "تعليم الرياض"، بينما وصل عدد المشاريع المتأهلة على مستوى المنطقة ١٣ مشروعاً، مشيرةً إلى أن طالبات الرياض حصدن خمس ميداليات ذهبية وثلاث فضية وأربع برونزية في مسارات المسابقة الثلاث، وهي: مسار صناعة المواقع الإلكترونية، ومسار الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومسار المشاريع الإبداعية للروبوت.

طالبات تعليم الرياض مسابقة المشروع الوطني للتصاميم العلمية والتقنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طالبات الرياض يحصدن الذهب بمسابقة المشروع الوطني للتصاميم بجازان
سبق

حققت طالبات تعليم الرياض مراكز متقدمة في مسابقة المشروع الوطني للتصاميم العلمية والتقنية على مستوى المملكة التي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.

وقد حصدت طالبات "تعليم الرياض" خمس ميداليات ذهبية وثلاث فضية وأربع برونزية في مسارات المسابقة الثلاث وهي مسار صناعة المواقع الإلكترونية، ومسار الطباعة ثلاثية الأبعاد ومسار المشاريع الإبداعية للروبوت.

وبهذه المناسبة، هنّأ مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرّياض حمد بن ناصر الوهيبي حصول الطالبات الفائزات على مراكز مُتقدِّمة في هذه المسابقة، راجياً لهنّ دوام التألق في حياتهن العلمية؛ خدمةً لدينهن ووطنهن بوصفهن الوجه المُشرق لمملكتنا الحبيبة والصورة الحقيقية التي تُجسِّد الطموح الواعد في أجمل معانيه.

من جانبها، أوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية فتح بنت عبدالله العرفج أن الهدف من المسابقة تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالبات وصقلها وتطويرها عبر التنافس الإيجابي المُحفِّز مع منحهن الفُرَص للتفكير والتخطيط من أجل القيام بمشاريع علمية مستقبلية وإعدادهن للتفاعل العلمي والتربوي والاجتماعي من خلال اللقاءات العلمية الهادفة والإسهام في بناء جيل قادر على بناء المعرفة والتعامل مع العالم بلغة علمية.

وهنأت "العرفج" الطالبات الفائزات وأسرهن بهذا الإنجاز الذي هو ثمرة جهودهن ودعم ومتابعة أسرهن، مشيرةً إلى أنهن عماد الوطن وغراسه المُثمر، وهُنَّ بحقِّ من يمثلنه تمثيلاً مشرفاً في المناسبات الإقليمية والدولية.

من جهتها، أوضحت مديرة نشاط الطالبات بالرياض الدكتورة إيمان الدريهم أن عدد الطالبات المشاركات في المسابقة بلغ 200 طالبة على مستوى "تعليم الرياض"، بينما وصل عدد المشاريع المتأهلة على مستوى المنطقة ١٣ مشروعاً، مشيرةً إلى أن طالبات الرياض حصدن خمس ميداليات ذهبية وثلاث فضية وأربع برونزية في مسارات المسابقة الثلاث، وهي: مسار صناعة المواقع الإلكترونية، ومسار الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومسار المشاريع الإبداعية للروبوت.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
05:49 PM

طالبات الرياض يحصدن الذهب بمسابقة المشروع الوطني للتصاميم بجازان

خمس ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وأربع برونزيات في مسارات المسابقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت طالبات تعليم الرياض مراكز متقدمة في مسابقة المشروع الوطني للتصاميم العلمية والتقنية على مستوى المملكة التي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.

وقد حصدت طالبات "تعليم الرياض" خمس ميداليات ذهبية وثلاث فضية وأربع برونزية في مسارات المسابقة الثلاث وهي مسار صناعة المواقع الإلكترونية، ومسار الطباعة ثلاثية الأبعاد ومسار المشاريع الإبداعية للروبوت.

وبهذه المناسبة، هنّأ مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرّياض حمد بن ناصر الوهيبي حصول الطالبات الفائزات على مراكز مُتقدِّمة في هذه المسابقة، راجياً لهنّ دوام التألق في حياتهن العلمية؛ خدمةً لدينهن ووطنهن بوصفهن الوجه المُشرق لمملكتنا الحبيبة والصورة الحقيقية التي تُجسِّد الطموح الواعد في أجمل معانيه.

من جانبها، أوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية فتح بنت عبدالله العرفج أن الهدف من المسابقة تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالبات وصقلها وتطويرها عبر التنافس الإيجابي المُحفِّز مع منحهن الفُرَص للتفكير والتخطيط من أجل القيام بمشاريع علمية مستقبلية وإعدادهن للتفاعل العلمي والتربوي والاجتماعي من خلال اللقاءات العلمية الهادفة والإسهام في بناء جيل قادر على بناء المعرفة والتعامل مع العالم بلغة علمية.

وهنأت "العرفج" الطالبات الفائزات وأسرهن بهذا الإنجاز الذي هو ثمرة جهودهن ودعم ومتابعة أسرهن، مشيرةً إلى أنهن عماد الوطن وغراسه المُثمر، وهُنَّ بحقِّ من يمثلنه تمثيلاً مشرفاً في المناسبات الإقليمية والدولية.

من جهتها، أوضحت مديرة نشاط الطالبات بالرياض الدكتورة إيمان الدريهم أن عدد الطالبات المشاركات في المسابقة بلغ 200 طالبة على مستوى "تعليم الرياض"، بينما وصل عدد المشاريع المتأهلة على مستوى المنطقة ١٣ مشروعاً، مشيرةً إلى أن طالبات الرياض حصدن خمس ميداليات ذهبية وثلاث فضية وأربع برونزية في مسارات المسابقة الثلاث، وهي: مسار صناعة المواقع الإلكترونية، ومسار الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومسار المشاريع الإبداعية للروبوت.

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