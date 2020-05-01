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الدكتوراه لـ"آل سالم" من جامعة الملك خالد

حصل صالح مداوي آل سالم على درجة الدكتوراه في تخصص (علم النفس)، بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات.

"سبق" تبارك لـ"آل سالم" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق.

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الدكتوراه لـ"آل سالم" من جامعة الملك خالد
سبق

حصل صالح مداوي آل سالم على درجة الدكتوراه في تخصص (علم النفس)، بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات.

"سبق" تبارك لـ"آل سالم" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
08:00 PM

الدكتوراه لـ"آل سالم" من جامعة الملك خالد

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
257

حصل صالح مداوي آل سالم على درجة الدكتوراه في تخصص (علم النفس)، بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات.

"سبق" تبارك لـ"آل سالم" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق.

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