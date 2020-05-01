الدكتوراه لـ"آل سالم" من جامعة الملك خالد

حصل صالح مداوي آل سالم على درجة الدكتوراه في تخصص (علم النفس)، بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات.
"سبق" تبارك لـ"آل سالم" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق.
حصل صالح مداوي آل سالم على درجة الدكتوراه في تخصص (علم النفس)، بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات.
"سبق" تبارك لـ"آل سالم" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق.
حصل صالح مداوي آل سالم على درجة الدكتوراه في تخصص (علم النفس)، بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات.
"سبق" تبارك لـ"آل سالم" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق.
حصل صالح مداوي آل سالم على درجة الدكتوراه في تخصص (علم النفس)، بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات.
"سبق" تبارك لـ"آل سالم" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق.