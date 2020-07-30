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الشباب يمدد لـ "العويشير " .. و"كايشينيا " يقود أول تدريب

أشرف البرتغالي بيدرو كايشينيا مدرب فريق الشباب الجديد، الخميس، (رسميًا) على الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق برفقة الطاقم الفني المساعد له.
من جانب آخر أعلنت الإدارة الشبابية عن تمديد عقد الحارس عبدالله العويشير حتى نهاية الموسم الجاري، وحضر العويشير إلى الشباب معارًا من نادي النصر مطلع الموسم الجاري.


ويستعد الشباب لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأسبوع المقبل حيث يحتل المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يمدد لـ "العويشير " .. و"كايشينيا " يقود أول تدريب
سبق

أشرف البرتغالي بيدرو كايشينيا مدرب فريق الشباب الجديد، الخميس، (رسميًا) على الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق برفقة الطاقم الفني المساعد له.
من جانب آخر أعلنت الإدارة الشبابية عن تمديد عقد الحارس عبدالله العويشير حتى نهاية الموسم الجاري، وحضر العويشير إلى الشباب معارًا من نادي النصر مطلع الموسم الجاري.


ويستعد الشباب لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأسبوع المقبل حيث يحتل المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
09:01 PM

الشباب يمدد لـ "العويشير " .. و"كايشينيا " يقود أول تدريب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشرف البرتغالي بيدرو كايشينيا مدرب فريق الشباب الجديد، الخميس، (رسميًا) على الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق برفقة الطاقم الفني المساعد له.
من جانب آخر أعلنت الإدارة الشبابية عن تمديد عقد الحارس عبدالله العويشير حتى نهاية الموسم الجاري، وحضر العويشير إلى الشباب معارًا من نادي النصر مطلع الموسم الجاري.


ويستعد الشباب لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأسبوع المقبل حيث يحتل المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

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