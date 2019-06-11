النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل ينتقل الدولي التونسي "فرجاني ساسي" لنادي "الهلال"؟

كشفت تقارير صحفية ناطقة باللغة الفرنسية عن أن اللاعب الدولي في صفوف نادي الزمالك، المحترف فرجاني ساسي قد بات على رادار نادي الهلال، تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب تلك التقارير فإن اللاعب سيكون محل متابعة من مسؤولي النادي السعودي في بطولة الأمم الأفريقية القادمة لدراسة مستوياته قبل إتمام التعاقد معه .

ومن المنتظر في حال رغبة مسؤولي الهلال في التعاقد مع اللاعب، مواجهة مفاوضات معقدة من قبل مسؤولي الزمالك، كون التفريط في لاعب بحجم ساسي لن تتقبله جماهير النادي المصري.

وسبق وخرج مسؤولون من النادي المصري لوسائل إعلام هناك مشددين على أن اللاعب ليس للبيع، كما خرج اللاعب نفسه وأبدى رغبته في البقاء في صفوف الزمالك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
هل ينتقل الدولي التونسي "فرجاني ساسي" لنادي "الهلال"؟
سبق

كشفت تقارير صحفية ناطقة باللغة الفرنسية عن أن اللاعب الدولي في صفوف نادي الزمالك، المحترف فرجاني ساسي قد بات على رادار نادي الهلال، تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب تلك التقارير فإن اللاعب سيكون محل متابعة من مسؤولي النادي السعودي في بطولة الأمم الأفريقية القادمة لدراسة مستوياته قبل إتمام التعاقد معه .

ومن المنتظر في حال رغبة مسؤولي الهلال في التعاقد مع اللاعب، مواجهة مفاوضات معقدة من قبل مسؤولي الزمالك، كون التفريط في لاعب بحجم ساسي لن تتقبله جماهير النادي المصري.

وسبق وخرج مسؤولون من النادي المصري لوسائل إعلام هناك مشددين على أن اللاعب ليس للبيع، كما خرج اللاعب نفسه وأبدى رغبته في البقاء في صفوف الزمالك.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
06:51 PM

هل ينتقل الدولي التونسي "فرجاني ساسي" لنادي "الهلال"؟

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
415

كشفت تقارير صحفية ناطقة باللغة الفرنسية عن أن اللاعب الدولي في صفوف نادي الزمالك، المحترف فرجاني ساسي قد بات على رادار نادي الهلال، تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب تلك التقارير فإن اللاعب سيكون محل متابعة من مسؤولي النادي السعودي في بطولة الأمم الأفريقية القادمة لدراسة مستوياته قبل إتمام التعاقد معه .

ومن المنتظر في حال رغبة مسؤولي الهلال في التعاقد مع اللاعب، مواجهة مفاوضات معقدة من قبل مسؤولي الزمالك، كون التفريط في لاعب بحجم ساسي لن تتقبله جماهير النادي المصري.

وسبق وخرج مسؤولون من النادي المصري لوسائل إعلام هناك مشددين على أن اللاعب ليس للبيع، كما خرج اللاعب نفسه وأبدى رغبته في البقاء في صفوف الزمالك.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,560
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,389
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,393
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,181

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة