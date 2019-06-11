هل ينتقل الدولي التونسي "فرجاني ساسي" لنادي "الهلال"؟

كشفت تقارير صحفية ناطقة باللغة الفرنسية عن أن اللاعب الدولي في صفوف نادي الزمالك، المحترف فرجاني ساسي قد بات على رادار نادي الهلال، تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب تلك التقارير فإن اللاعب سيكون محل متابعة من مسؤولي النادي السعودي في بطولة الأمم الأفريقية القادمة لدراسة مستوياته قبل إتمام التعاقد معه .

ومن المنتظر في حال رغبة مسؤولي الهلال في التعاقد مع اللاعب، مواجهة مفاوضات معقدة من قبل مسؤولي الزمالك، كون التفريط في لاعب بحجم ساسي لن تتقبله جماهير النادي المصري.

وسبق وخرج مسؤولون من النادي المصري لوسائل إعلام هناك مشددين على أن اللاعب ليس للبيع، كما خرج اللاعب نفسه وأبدى رغبته في البقاء في صفوف الزمالك.