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"أبوظبي" تخطط للاستثمار في اكتتاب أرامكو بـ1.5 مليار دولار

لقاء قريب بين ممثلين للجانبَيْن هذا الأسبوع لمناقشة الالتزامات المحتملة

كشفت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية أن أبوظبي تستعد لاستثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب عملاق النفط السعودي "أرامكو".

ووفقًا للتقرير فإن ثلاثة مصادر مطلعة أكدت أن مسؤولين كبارًا من أرامكو اجتمعوا يوم الاثنين مع مسؤولين كبار في جهاز أبو ظبي للاستثمار لمناقشة فرص الاستثمار في أرامكو. مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يلتقي ممثلون من أرامكو بممثلين من بعض الصناديق والشركات الكبرى في أبوظبي هذا الأسبوع لمناقشة الالتزامات المحتملة.

وكان الاجتماع بين مسؤولي أرامكو وجهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، منفصلاً عن جولة ترويجية للمستثمرين في أبوظبي.

وأُقيمت جولة أخرى مماثلة في دبي يوم الأحد الماضي. وذكرت المصادر أن المستثمرين كانوا إيجابيين جدًّا بشأن الاستثمار في أرامكو.

أبوظبي أرامكو اكتتاب أرامكو

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"أبوظبي" تخطط للاستثمار في اكتتاب أرامكو بـ1.5 مليار دولار
سبق

كشفت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية أن أبوظبي تستعد لاستثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب عملاق النفط السعودي "أرامكو".

ووفقًا للتقرير فإن ثلاثة مصادر مطلعة أكدت أن مسؤولين كبارًا من أرامكو اجتمعوا يوم الاثنين مع مسؤولين كبار في جهاز أبو ظبي للاستثمار لمناقشة فرص الاستثمار في أرامكو. مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يلتقي ممثلون من أرامكو بممثلين من بعض الصناديق والشركات الكبرى في أبوظبي هذا الأسبوع لمناقشة الالتزامات المحتملة.

وكان الاجتماع بين مسؤولي أرامكو وجهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، منفصلاً عن جولة ترويجية للمستثمرين في أبوظبي.

وأُقيمت جولة أخرى مماثلة في دبي يوم الأحد الماضي. وذكرت المصادر أن المستثمرين كانوا إيجابيين جدًّا بشأن الاستثمار في أرامكو.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
11:32 PM

"أبوظبي" تخطط للاستثمار في اكتتاب أرامكو بـ1.5 مليار دولار

لقاء قريب بين ممثلين للجانبَيْن هذا الأسبوع لمناقشة الالتزامات المحتملة

A A A
خالد علي - الرياض
2
4,217

كشفت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية أن أبوظبي تستعد لاستثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب عملاق النفط السعودي "أرامكو".

ووفقًا للتقرير فإن ثلاثة مصادر مطلعة أكدت أن مسؤولين كبارًا من أرامكو اجتمعوا يوم الاثنين مع مسؤولين كبار في جهاز أبو ظبي للاستثمار لمناقشة فرص الاستثمار في أرامكو. مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يلتقي ممثلون من أرامكو بممثلين من بعض الصناديق والشركات الكبرى في أبوظبي هذا الأسبوع لمناقشة الالتزامات المحتملة.

وكان الاجتماع بين مسؤولي أرامكو وجهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، منفصلاً عن جولة ترويجية للمستثمرين في أبوظبي.

وأُقيمت جولة أخرى مماثلة في دبي يوم الأحد الماضي. وذكرت المصادر أن المستثمرين كانوا إيجابيين جدًّا بشأن الاستثمار في أرامكو.

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