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الأردن تسجّل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 786585 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 764302 حالة شفاء بعد تسجيل 697 حالة إضافية، كما سجلت 13 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10252 حالة.

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الأردن تسجّل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 786585 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 764302 حالة شفاء بعد تسجيل 697 حالة إضافية، كما سجلت 13 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10252 حالة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
06:13 PM

الأردن تسجّل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 786585 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 764302 حالة شفاء بعد تسجيل 697 حالة إضافية، كما سجلت 13 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10252 حالة.

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