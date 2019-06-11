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الهند ترفع الحظر على تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين المثير للجدل

مسؤول: الشركات ملزمة بتوريد 20% من إنتاجها إلى السوق المحلية

قال وزير هندي: إن بلاده رفعت حظرًا على تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين، وهو عقار مضاد للملاريا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد "يكون ورقة رابحة" في مكافحة جائحة كوفيد-19.

وقال وزير المواد الكيماوية والأسمدة الهندي ساداناندا جودا على "تويتر" إن "إدارة الأدوية وافقت على رفع حظر تصدير هيدروكسي كلوروكين إيه.بي.آي وكذلك المركبات".

وذكر "جودا" أن الشركات المصنعة -باستثناء الوحدات المخصصة للتصدير وتلك الموجودة في المناطق الاقتصادية الخالصة- ستظل ملزمة بتوريد 20% من إنتاجها إلى السوق المحلية.

ووفق "رويترز" حظرت الهند، وهي مصدر رئيسي للأدوية التي لا تخضع للحماية بموجب حقوق براءات الاختراع لجميع أنحاء العالم، تصدير الدواء ومركباته في مارس؛ حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى تعطيل سلاسل الإمداد.

لكنها خففت بعض هذه القيود في أبريل، وشحنت 50 مليون قرص من الدواء إلى الولايات المتحدة في ذلك الشهر.

وأنعش حديث ترامب عن هيدروكسي كلوروكين كعلاج محتمل لفيروس كورونا، الآمال بشأن العلاج؛ لكن التقارير المتضاربة حول فعاليته زادت من البلبلة بشأن الدواء الذي يُستخدم بالفعل منذ عقود.

الهند عقار هيدروكسي

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الهند ترفع الحظر على تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين المثير للجدل
سبق

قال وزير هندي: إن بلاده رفعت حظرًا على تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين، وهو عقار مضاد للملاريا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد "يكون ورقة رابحة" في مكافحة جائحة كوفيد-19.

وقال وزير المواد الكيماوية والأسمدة الهندي ساداناندا جودا على "تويتر" إن "إدارة الأدوية وافقت على رفع حظر تصدير هيدروكسي كلوروكين إيه.بي.آي وكذلك المركبات".

وذكر "جودا" أن الشركات المصنعة -باستثناء الوحدات المخصصة للتصدير وتلك الموجودة في المناطق الاقتصادية الخالصة- ستظل ملزمة بتوريد 20% من إنتاجها إلى السوق المحلية.

ووفق "رويترز" حظرت الهند، وهي مصدر رئيسي للأدوية التي لا تخضع للحماية بموجب حقوق براءات الاختراع لجميع أنحاء العالم، تصدير الدواء ومركباته في مارس؛ حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى تعطيل سلاسل الإمداد.

لكنها خففت بعض هذه القيود في أبريل، وشحنت 50 مليون قرص من الدواء إلى الولايات المتحدة في ذلك الشهر.

وأنعش حديث ترامب عن هيدروكسي كلوروكين كعلاج محتمل لفيروس كورونا، الآمال بشأن العلاج؛ لكن التقارير المتضاربة حول فعاليته زادت من البلبلة بشأن الدواء الذي يُستخدم بالفعل منذ عقود.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
12:32 PM

الهند ترفع الحظر على تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين المثير للجدل

مسؤول: الشركات ملزمة بتوريد 20% من إنتاجها إلى السوق المحلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير هندي: إن بلاده رفعت حظرًا على تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين، وهو عقار مضاد للملاريا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد "يكون ورقة رابحة" في مكافحة جائحة كوفيد-19.

وقال وزير المواد الكيماوية والأسمدة الهندي ساداناندا جودا على "تويتر" إن "إدارة الأدوية وافقت على رفع حظر تصدير هيدروكسي كلوروكين إيه.بي.آي وكذلك المركبات".

وذكر "جودا" أن الشركات المصنعة -باستثناء الوحدات المخصصة للتصدير وتلك الموجودة في المناطق الاقتصادية الخالصة- ستظل ملزمة بتوريد 20% من إنتاجها إلى السوق المحلية.

ووفق "رويترز" حظرت الهند، وهي مصدر رئيسي للأدوية التي لا تخضع للحماية بموجب حقوق براءات الاختراع لجميع أنحاء العالم، تصدير الدواء ومركباته في مارس؛ حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى تعطيل سلاسل الإمداد.

لكنها خففت بعض هذه القيود في أبريل، وشحنت 50 مليون قرص من الدواء إلى الولايات المتحدة في ذلك الشهر.

وأنعش حديث ترامب عن هيدروكسي كلوروكين كعلاج محتمل لفيروس كورونا، الآمال بشأن العلاج؛ لكن التقارير المتضاربة حول فعاليته زادت من البلبلة بشأن الدواء الذي يُستخدم بالفعل منذ عقود.

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