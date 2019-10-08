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"تربوي الأفلاج" يعقد القاء الأول لـ52 منسقة إعلامية

للتدريب على كيفية النشر بمعرفات المدارس والأقسام

أنهى قسم الإعلام التربوي بتعليم الأفلاج، اللقاء الأول لـ52 منسقة إعلامية بالمدارس والأقسام؛ بهدف تدريب المنسقة على المهام المنوطة بها.

واشتمل اللقاء، الذي قدّمته "ابتهال العجالين" بمشاركة زميلتيها بالقسم "لطيفة الدريهم" و"منى الرشود"، على ورشة عمل لتعريف المنسق بكيفية النشر في معرفات المدارس والأقسام وخطوات التسجيل والدخول والرصد بنظام الرصد الوزاري والملف الإعلامي.

وتم تزويد المنسقات بحقيبة شاملة بتعريف المنسق وكيفية النشر بالوسائل الإلكترونية.

واختُتم اللقاء بتقديم شهادات شكر وتقدير للمنسقات المتعاونات مع قسم الإعلام التربوي.

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"تربوي الأفلاج" يعقد القاء الأول لـ52 منسقة إعلامية
سبق

أنهى قسم الإعلام التربوي بتعليم الأفلاج، اللقاء الأول لـ52 منسقة إعلامية بالمدارس والأقسام؛ بهدف تدريب المنسقة على المهام المنوطة بها.

واشتمل اللقاء، الذي قدّمته "ابتهال العجالين" بمشاركة زميلتيها بالقسم "لطيفة الدريهم" و"منى الرشود"، على ورشة عمل لتعريف المنسق بكيفية النشر في معرفات المدارس والأقسام وخطوات التسجيل والدخول والرصد بنظام الرصد الوزاري والملف الإعلامي.

وتم تزويد المنسقات بحقيبة شاملة بتعريف المنسق وكيفية النشر بالوسائل الإلكترونية.

واختُتم اللقاء بتقديم شهادات شكر وتقدير للمنسقات المتعاونات مع قسم الإعلام التربوي.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
01:36 PM

"تربوي الأفلاج" يعقد القاء الأول لـ52 منسقة إعلامية

للتدريب على كيفية النشر بمعرفات المدارس والأقسام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أنهى قسم الإعلام التربوي بتعليم الأفلاج، اللقاء الأول لـ52 منسقة إعلامية بالمدارس والأقسام؛ بهدف تدريب المنسقة على المهام المنوطة بها.

واشتمل اللقاء، الذي قدّمته "ابتهال العجالين" بمشاركة زميلتيها بالقسم "لطيفة الدريهم" و"منى الرشود"، على ورشة عمل لتعريف المنسق بكيفية النشر في معرفات المدارس والأقسام وخطوات التسجيل والدخول والرصد بنظام الرصد الوزاري والملف الإعلامي.

وتم تزويد المنسقات بحقيبة شاملة بتعريف المنسق وكيفية النشر بالوسائل الإلكترونية.

واختُتم اللقاء بتقديم شهادات شكر وتقدير للمنسقات المتعاونات مع قسم الإعلام التربوي.

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