الفيصلي ينهي إجراءات التوقيع مع الهولندي هشام فايق.. لمدة موسمين

أنهت إدارة الفيصلي إجراءات التوقيع مع اللاعب الهولندي هشام فايق بعقد يمتدّ لموسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر ابتداءً من الموسم المقبل.

وقد وصل اللاعب صباح اليوم لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكان في استقباله عضو العلاقات العامة محمد العباد قبل أن يُجري اللاعب الفحوصات الطبية لدى شريك النادي الطبي عيادة فزيوتريو في مدينة الرياض.

