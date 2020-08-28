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الفيصلي ينهي إجراءات التوقيع مع الهولندي هشام فايق.. لمدة موسمين

أنهت إدارة الفيصلي إجراءات التوقيع مع اللاعب الهولندي هشام فايق بعقد يمتدّ لموسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر ابتداءً من الموسم المقبل.

وقد وصل اللاعب صباح اليوم لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكان في استقباله عضو العلاقات العامة محمد العباد قبل أن يُجري اللاعب الفحوصات الطبية لدى شريك النادي الطبي عيادة فزيوتريو في مدينة الرياض.

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الفيصلي ينهي إجراءات التوقيع مع الهولندي هشام فايق.. لمدة موسمين
سبق

أنهت إدارة الفيصلي إجراءات التوقيع مع اللاعب الهولندي هشام فايق بعقد يمتدّ لموسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر ابتداءً من الموسم المقبل.

وقد وصل اللاعب صباح اليوم لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكان في استقباله عضو العلاقات العامة محمد العباد قبل أن يُجري اللاعب الفحوصات الطبية لدى شريك النادي الطبي عيادة فزيوتريو في مدينة الرياض.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
08:26 PM

الفيصلي ينهي إجراءات التوقيع مع الهولندي هشام فايق.. لمدة موسمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت إدارة الفيصلي إجراءات التوقيع مع اللاعب الهولندي هشام فايق بعقد يمتدّ لموسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر ابتداءً من الموسم المقبل.

وقد وصل اللاعب صباح اليوم لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكان في استقباله عضو العلاقات العامة محمد العباد قبل أن يُجري اللاعب الفحوصات الطبية لدى شريك النادي الطبي عيادة فزيوتريو في مدينة الرياض.

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