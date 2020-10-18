وتفصيلاً.. ذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 27962، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 520 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة.

سجّلت لبنان 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 61949 إصابةً.

خلال 24 ساعة.. لبنان تسجِّل 1002 إصابة بكورونا و3 وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-18 سجّلت لبنان 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 61949 إصابةً. وتفصيلاً.. ذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 27962، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 520 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة.



18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 11:40 PM

خلال 24 ساعة.. لبنان تسجِّل 1002 إصابة بكورونا و3 وفيات إجمالي الإصابات بلغ 61949 حالة والوفيات 520 شخصًا





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سجّلت لبنان 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 61949 إصابةً.

وتفصيلاً.. ذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 27962، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 520 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة.

