النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

عمدت وزارة التعليم قبل سنوات إلى تعيين أخصائي صعوبات تعلم في مدارسنا لمراحل التعليم العام كافة. وحسنًا فعلت بتعيين أخصائي صعوبات تعلم واحد فقط في كل مدرسة من مدارس البنين. ولا أعلم هل هذا الأمر وقتها شمل مدارس البنات أم لا..؟! وما لبث ذلك المشروع المهم - نعم هو مشروع مهم وحيوي، حينما نعالج ونقوّم ما لديهم من صعوبات تعليمية، ونذللها لهم - أن أوقف بعدم تعيين أخصائي صعوبات تعلم، ولم تعد تزود المدارس بهم على الرغم من أهمية ذلك، ولا نعلم ما السبب..؟!

غني عن القول بأن نقول إن في مدارسنا (بنين وبنات) عددًا ليس بالقليل من الطلاب والطالبات ممن يصنفون بأن لديهم صعوبات تعلم، بل هم كُثر، ومن ذلك، وعلى رأسها، قلة الفهم، وقلة الاستيعاب التي تصل إلى درجة كبيرة، وعلى تفاوت فيما بينهم، تبعًا للفروق الفردية ما بين الطلاب والطالبات..!

ويبقى السؤال: لماذا أوقفت الوزارة ذلك المشروع المهم والحيوي الذي يصب في مصلحة طلابنا، وتطوير مهاراتهم، وصقلها بما يتناسب مع كل طالب منهم..؟! هل الأمر مكلف على الوزارة إلى هذا الحد بتعيين أخصائي واحد فقط في كل مدرسة من مدارسنا؛ وذلك ما جعلها توقف ذلك المشروع المهم والحيوي بعدم تعيينهم..؟! أم أن لدى الوزارة دراسات وأبحاثًا لا نعلمها، أثبتت عدم جدوى تعيينهم..؟! إذ لا يعقل أن يوقف تعيينهم هكذا بدون دراسة..! سؤال مشروع، وقائم، ونتمنى من المسؤولين، وعلى رأسهم معالي الوزير الدكتور حمد آل الشيخ، أن يفيدونا بأسباب عدم الاستمرار في تعيين أخصائي صعوبات تعلم في كل مدرسة من مدارسنا منذ سنوات حتى الآن.

ماجد الحربي

الرئيسية/ المملكة

اعلان
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!
سبق

عمدت وزارة التعليم قبل سنوات إلى تعيين أخصائي صعوبات تعلم في مدارسنا لمراحل التعليم العام كافة. وحسنًا فعلت بتعيين أخصائي صعوبات تعلم واحد فقط في كل مدرسة من مدارس البنين. ولا أعلم هل هذا الأمر وقتها شمل مدارس البنات أم لا..؟! وما لبث ذلك المشروع المهم - نعم هو مشروع مهم وحيوي، حينما نعالج ونقوّم ما لديهم من صعوبات تعليمية، ونذللها لهم - أن أوقف بعدم تعيين أخصائي صعوبات تعلم، ولم تعد تزود المدارس بهم على الرغم من أهمية ذلك، ولا نعلم ما السبب..؟!

غني عن القول بأن نقول إن في مدارسنا (بنين وبنات) عددًا ليس بالقليل من الطلاب والطالبات ممن يصنفون بأن لديهم صعوبات تعلم، بل هم كُثر، ومن ذلك، وعلى رأسها، قلة الفهم، وقلة الاستيعاب التي تصل إلى درجة كبيرة، وعلى تفاوت فيما بينهم، تبعًا للفروق الفردية ما بين الطلاب والطالبات..!

ويبقى السؤال: لماذا أوقفت الوزارة ذلك المشروع المهم والحيوي الذي يصب في مصلحة طلابنا، وتطوير مهاراتهم، وصقلها بما يتناسب مع كل طالب منهم..؟! هل الأمر مكلف على الوزارة إلى هذا الحد بتعيين أخصائي واحد فقط في كل مدرسة من مدارسنا؛ وذلك ما جعلها توقف ذلك المشروع المهم والحيوي بعدم تعيينهم..؟! أم أن لدى الوزارة دراسات وأبحاثًا لا نعلمها، أثبتت عدم جدوى تعيينهم..؟! إذ لا يعقل أن يوقف تعيينهم هكذا بدون دراسة..! سؤال مشروع، وقائم، ونتمنى من المسؤولين، وعلى رأسهم معالي الوزير الدكتور حمد آل الشيخ، أن يفيدونا بأسباب عدم الاستمرار في تعيين أخصائي صعوبات تعلم في كل مدرسة من مدارسنا منذ سنوات حتى الآن.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
11:12 PM

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي - الرياض
A A A
0
43

عمدت وزارة التعليم قبل سنوات إلى تعيين أخصائي صعوبات تعلم في مدارسنا لمراحل التعليم العام كافة. وحسنًا فعلت بتعيين أخصائي صعوبات تعلم واحد فقط في كل مدرسة من مدارس البنين. ولا أعلم هل هذا الأمر وقتها شمل مدارس البنات أم لا..؟! وما لبث ذلك المشروع المهم - نعم هو مشروع مهم وحيوي، حينما نعالج ونقوّم ما لديهم من صعوبات تعليمية، ونذللها لهم - أن أوقف بعدم تعيين أخصائي صعوبات تعلم، ولم تعد تزود المدارس بهم على الرغم من أهمية ذلك، ولا نعلم ما السبب..؟!

غني عن القول بأن نقول إن في مدارسنا (بنين وبنات) عددًا ليس بالقليل من الطلاب والطالبات ممن يصنفون بأن لديهم صعوبات تعلم، بل هم كُثر، ومن ذلك، وعلى رأسها، قلة الفهم، وقلة الاستيعاب التي تصل إلى درجة كبيرة، وعلى تفاوت فيما بينهم، تبعًا للفروق الفردية ما بين الطلاب والطالبات..!

ويبقى السؤال: لماذا أوقفت الوزارة ذلك المشروع المهم والحيوي الذي يصب في مصلحة طلابنا، وتطوير مهاراتهم، وصقلها بما يتناسب مع كل طالب منهم..؟! هل الأمر مكلف على الوزارة إلى هذا الحد بتعيين أخصائي واحد فقط في كل مدرسة من مدارسنا؛ وذلك ما جعلها توقف ذلك المشروع المهم والحيوي بعدم تعيينهم..؟! أم أن لدى الوزارة دراسات وأبحاثًا لا نعلمها، أثبتت عدم جدوى تعيينهم..؟! إذ لا يعقل أن يوقف تعيينهم هكذا بدون دراسة..! سؤال مشروع، وقائم، ونتمنى من المسؤولين، وعلى رأسهم معالي الوزير الدكتور حمد آل الشيخ، أن يفيدونا بأسباب عدم الاستمرار في تعيين أخصائي صعوبات تعلم في كل مدرسة من مدارسنا منذ سنوات حتى الآن.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,975
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,712
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,822
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,511

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة