مليون ريال لليوم.. قيمة إيجار الفرديات في مهرجان الإبل تنافس رواتب "ميسي" و"نيمار"

الميدان يشهد إبرام صفقات مليونية وعقودًا بمبالغ ضخمة يوميًّا

تنافس قيمة الإيجار للفرديات المنافسة في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل رواتب لاعبيْ كرة القدم "ميسي" و"نيمار" واللاعبين المحترفين، حيث وصلت قيمة استئجار الفردية خلال 48 ساعة، مليوني ريال لخوض منافسات المهرجان بها.

وشهد يوم أمس إبرام أكبر صفقة إيجار منذ انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، حيث أبرم المواطن الكويتي المنافس في مسابقات المهرجان صفقة إيجار لعشر فرديات بمبلغ 20 مليون ريال من مالك الإبل عبدالله بن عودة.

ويشهد ميدان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل صفقات مليونية ضخمة وعقود إيجار بمبالغ كبيرة بشكل يومي.