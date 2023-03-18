أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 47.80 نقطة ليقفل عند مستوى 6154.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 226 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات: شاكر, الباحة, التعاونية, الاستثمار, ومهارة؛ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الوطنية للتعليم, الخزف السعودي, الوطنية, المواساة, ورعاية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.74% و 6.36%. وكانت أسهم شركات: الإنماء, أرامكو السعودية ، سليمان الحبيب, الراجحي, والجزيرة؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: سليمان الحبيب, الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية، ومهارة؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 885.92 نقطة ليقفل عند مستوى 6043.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 25 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 586 ألف سهم، تقاسمتها 1503 صفقات.

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 6154.85 نقطة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-18 أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 47.80 نقطة ليقفل عند مستوى 6154.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 226 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات: شاكر, الباحة, التعاونية, الاستثمار, ومهارة؛ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الوطنية للتعليم, الخزف السعودي, الوطنية, المواساة, ورعاية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.74% و 6.36%.



وكانت أسهم شركات: الإنماء, أرامكو السعودية ، سليمان الحبيب, الراجحي, والجزيرة؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: سليمان الحبيب, الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية، ومهارة؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 885.92 نقطة ليقفل عند مستوى 6043.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 25 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 586 ألف سهم، تقاسمتها 1503 صفقات.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 04:33 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 6154.85 نقطة بتداولات تجاوزت 5.2 مليارات ريال لأكثر من 226 مليون سهم





A A A





4 مشاركة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 47.80 نقطة ليقفل عند مستوى 6154.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 226 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات: شاكر, الباحة, التعاونية, الاستثمار, ومهارة؛ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الوطنية للتعليم, الخزف السعودي, الوطنية, المواساة, ورعاية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.74% و 6.36%.



وكانت أسهم شركات: الإنماء, أرامكو السعودية ، سليمان الحبيب, الراجحي, والجزيرة؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: سليمان الحبيب, الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية، ومهارة؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 885.92 نقطة ليقفل عند مستوى 6043.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 25 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 586 ألف سهم، تقاسمتها 1503 صفقات.