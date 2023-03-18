النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 6154.85 نقطة

بتداولات تجاوزت 5.2 مليارات ريال لأكثر من 226 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 47.80 نقطة ليقفل عند مستوى 6154.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 226 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شاكر, الباحة, التعاونية, الاستثمار, ومهارة؛ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الوطنية للتعليم, الخزف السعودي, الوطنية, المواساة, ورعاية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.74% و 6.36%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء, أرامكو السعودية ، سليمان الحبيب, الراجحي, والجزيرة؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: سليمان الحبيب, الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية، ومهارة؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 885.92 نقطة ليقفل عند مستوى 6043.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 25 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 586 ألف سهم، تقاسمتها 1503 صفقات.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 6154.85 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 47.80 نقطة ليقفل عند مستوى 6154.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 226 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شاكر, الباحة, التعاونية, الاستثمار, ومهارة؛ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الوطنية للتعليم, الخزف السعودي, الوطنية, المواساة, ورعاية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.74% و 6.36%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء, أرامكو السعودية ، سليمان الحبيب, الراجحي, والجزيرة؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: سليمان الحبيب, الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية، ومهارة؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 885.92 نقطة ليقفل عند مستوى 6043.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 25 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 586 ألف سهم، تقاسمتها 1503 صفقات.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
04:33 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 6154.85 نقطة

بتداولات تجاوزت 5.2 مليارات ريال لأكثر من 226 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
981

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 47.80 نقطة ليقفل عند مستوى 6154.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 226 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شاكر, الباحة, التعاونية, الاستثمار, ومهارة؛ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الوطنية للتعليم, الخزف السعودي, الوطنية, المواساة, ورعاية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.74% و 6.36%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء, أرامكو السعودية ، سليمان الحبيب, الراجحي, والجزيرة؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: سليمان الحبيب, الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية، ومهارة؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 885.92 نقطة ليقفل عند مستوى 6043.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 25 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 586 ألف سهم، تقاسمتها 1503 صفقات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,371
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,864
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,741
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,906

المقالات

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة