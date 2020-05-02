بلدية بارق تتلف 100 لتر "سوبيا" مجهولة المصدر

أغلقت ثلاثة محلات خالفت الإجراءات الوقائية

أتلف مراقبو بلدية محافظة بارق، أكثر من 100 لتر من مشروب السوبيا مجهولة المصدر من أحد الباعة المتجولين، والتي وجد بها بعض الشوائب، ولكونها غير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك من خلال جولاتهم الرقابية اليومية في شهر رمضان المبارك.

كما واصلت البلدية إجراءاتها الوقائية من فايروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المبارك، حيث قامت إدارة الخدمات بعدة أعمال وقائية، منها تعقيم حاويات النظافة داخل الأحياء وأعمال الرش للإصحاح البيئي وتعقيم الصرافات الآلية.

فيما كثّف قسما صحة البيئة ورقابة الأسواق، الجولات الرقابية على المحلات التجارية لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حيث وجه رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن، بإغلاق أي محل تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية، وتم فعلياً إغلاق ثلاثة محلات مخالفة في اليومين الماضيين.