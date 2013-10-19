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"المعارض" و"العقار" تبحثان تطوير أعمال تنظيم المعارض في القطاع العقاري

خلال اجتماع بينهما شهد استعراض نماذج من التجارب الدولية المتميزة

عقدت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات اجتماعاً مع الهيئة العامة للعقار؛ لبحث سُبل التعاون لتطوير أعمال تنظيم المعارض والمؤتمرات في القطاع العقاري وتفعيل تسويق الفعاليات الثنائية بين الطرفين.

وشهد الاجتماع استعراض نماذج من التجارب الدولية المتميزة في هذا المجال، ومناقشة كيفية التخطيط لمعارض ومؤتمرات تسهم في رفع كفاءة المنشآت العقارية وتفاعل الشرائح المستهدفة على جميع الأصعدة لتنمية السوق العقاري.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذًا للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

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"المعارض" و"العقار" تبحثان تطوير أعمال تنظيم المعارض في القطاع العقاري
سبق

عقدت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات اجتماعاً مع الهيئة العامة للعقار؛ لبحث سُبل التعاون لتطوير أعمال تنظيم المعارض والمؤتمرات في القطاع العقاري وتفعيل تسويق الفعاليات الثنائية بين الطرفين.

وشهد الاجتماع استعراض نماذج من التجارب الدولية المتميزة في هذا المجال، ومناقشة كيفية التخطيط لمعارض ومؤتمرات تسهم في رفع كفاءة المنشآت العقارية وتفاعل الشرائح المستهدفة على جميع الأصعدة لتنمية السوق العقاري.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذًا للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
06:28 PM

"المعارض" و"العقار" تبحثان تطوير أعمال تنظيم المعارض في القطاع العقاري

خلال اجتماع بينهما شهد استعراض نماذج من التجارب الدولية المتميزة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات اجتماعاً مع الهيئة العامة للعقار؛ لبحث سُبل التعاون لتطوير أعمال تنظيم المعارض والمؤتمرات في القطاع العقاري وتفعيل تسويق الفعاليات الثنائية بين الطرفين.

وشهد الاجتماع استعراض نماذج من التجارب الدولية المتميزة في هذا المجال، ومناقشة كيفية التخطيط لمعارض ومؤتمرات تسهم في رفع كفاءة المنشآت العقارية وتفاعل الشرائح المستهدفة على جميع الأصعدة لتنمية السوق العقاري.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذًا للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

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